La razón que da el Consejo de Ministros para elegir Zaragoza como sede de la Agencia Estatal de Salud Pública

Zaragoza sigue de subidón después de que Pedro Sánchez anunciara este martes que la capital albergará la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública, un centro que nace para dar respuesta a los desafíos presentes y futuros en materia de salud pública en España. Por resumirlo, será en esta sede donde se analizarán emergencias sanitarias como la crisis sanitaria del covid y donde se diseñarán protocolos de actuación.

Los requisitos que exigían desde el Gobierno central eran muchos y de lo más variados, pero hay uno que ha destacado el Consejo de Ministros para justificar la elección de la capital aragonesa: el consenso que desde hace años ha existido en torno a la candidatura de la ciudad, que incluye un plan que alcanza los 60 millones de euros y pone al servicio de la agencia el icónico Pabellón de Aragón, situado en el recinto de la Expo.

Según consta en el expediente del Consejo de Ministros, tras el análisis individualizado de cada uno de los requisitos, con base en los criterios objetivos marcados por la Comisión Consultiva, se concluye que la candidatura mejor valorada es la de Zaragoza, “por ser la más completa, estar sostenida por un consenso institucional, político y social, y por el papel que puede tener su elección como elemento vertebrador del conjunto del territorio" gracias a su privilegiada ubicación geográfica.

De hecho, este fue uno de los detalles que destacó el Gobierno de Aragón en la propuesta que elevó en su momento al Ministerio de Sanidad: Zaragoza era «una candidatura de consenso» y las tres instituciones —las Cortes de Aragón, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza— estaban a favor del proyecto.

Un proyecto de más de 60 millones

La capital no lo tenía fácil, pues competía con otras siete ciudades, pero el proyecto, que se inició durante el mandato de Javier Lambán, cuando este mostró el interés de la ciudad por albergar la sede, ha convencido.

Desde Madrid se ha valorado que la ciudad tuviera el proyecto definido hasta el último detalle. El Pabellón de Aragón será el edificio que albergue las oficinas una vez que se ejecute su reforma, ya planificada minuciosamente. Para ello, será necesaria una inversión de casi 17 millones de euros (sin IVA) y un plazo de ejecución de 15 meses. El edificio está tasado en 34 millones de euros.

La comunidad aragonesa también garantizaba la puesta en marcha inmediata de los trabajos. Para ello, se habilitarán las oficinas de Zaragoza Expo Empresarial, que se encuentran en el mismo recinto, mientras se ejecutan las obras de reforma del pabellón.

Conexiones

Por otro lado, las conexiones de la ciudad gracias a la alta velocidad han jugado a favor de la candidatura. Aunque el aeropuerto zaragozano no puede presumir de tener grandes rutas nacionales e internacionales, la ciudad sí está conectada en poco más de una hora con Madrid y Barcelona, que cuentan con grandes aeropuertos y conexiones de pocas horas de vuelo con Estocolmo, Ginebra, Bruselas, Copenhague, Helsinki y Estambul, ciudades que albergan algunas de las principales instituciones europeas y mundiales relacionadas con la Agencia, como la OMS, el ECDC o la Comisión Europea. La localización geográfica de la capital y la red de carreteras la convierten igualmente en una de las mejores opciones.

Recreación de una de las zonas de oficinas del Pabellón de Aragón. / GOBIERNO DE ARAGÓN

Muy importantes eran también las alternativas habitacionales. En este sentido, Zaragoza se encuentra en plena expansión, con nuevos desarrollos en los barrios más periféricos, como Parque Venecia 2, Miralbueno, San José o Arcosur. Además, el Ayuntamiento está dispuesto a «seleccionar» algunos de los edificios públicos sin uso, que se rehabilitarán y acondicionarán para destinarlos al alquiler social para los funcionarios y las familias procedentes de la agencia.