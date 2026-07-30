Zaragoza recuperará los vuelos con Santiago el año que viene: billetes por menos de 20 euros

Zaragoza y Santiago de Composela recuperarán su conexión aérea directa a partir del 2 de febrero de 2027. La aerolínea low cost Wizz Air va a instalar una base permanente en la capital gallega en la que ofertará hasta tres vuelos semanales que conectarán ambas ciudades, tal y como ha informado El Correo Gallego, de Prensa Ibérica. Los martes y los sábados el billete costará 19,99 euros y los jueves tendrá un precio algo superior, de 29,99 euros, mientras que la hora de partida será entre las 13.05 y las 13.10. La compañía húngara, de hecho, ya ofrece la posibilidad de comprar los pasajes en su página web.

Cabe recordar que la capital aragonesa perdió esta ruta en noviembre del pasado 2025, cuando Ryanair cumplió su amenaza y ejecutó varios recortes tras la subida de las tasas de Aena. La aerolínea irlandesa ya había suspendido la ruta Zaragoza-Santiago en 2020, tan solo unos meses después de haberla inaugurado, en plena pandemia. En 2023 se recuperó con dos frecuencias semanales hasta el pasado mes de noviembre.

Se trata, además, de una ruta clave, especialmente por la conexión logística que une a ambas ciudades a través de Inditex. Solo en 2024 viajaron 36.402 pasajeros entre ambas capitales, superando a otras líneas como la de Bruselas o la de Marrakech. En el caso de Santiago de Compostela, Wizz Air ocupa el hueco que había dejado Ryanair, que también cerró su base permanente achacándolo a la polémica con Aena.

En lo que respecta a Zaragoza, que esta vez se ve beneficiada de forma indirecta, tampoco es la primera vez en las últimas semanas que la compañía húngara aprovecha la actual coyuntura de Ryanair. Y es que, a partir del próximo mes de septiembre, Wizz Air ofertará tres vuelos semanales a Milán-Malpensa, en una ruta que también ofrecen los irlandeses, en su caso al aeropuerto de Bérgamo.

De esta forma, la aerolínea húngara suma Santiago a su parrilla, la primera conexión aérea nacional que ofrece. En total, contará con cinco destinos desde la terminal de Garrapinillos, Santiago, Milán-Malpensa, Roma, Cluj y Bucarest, confirmando una tendencia en la que cada vez le va ganando más terreno a Ryanair, la aerolínea low cost con mayor presencia en Zaragoza.

Los planes de la DGA

Como ya informó este diario a principios de junio, los planes del Gobierno de Aragón pasan por que el aeropuerto de Zaragoza despegue definitivamente a partir de 2027. Para ello han preparado un plan que comienza con una inversión de 8 millones de euros anuales, más del doble de los 3,5 que destinan actualmente.

Noticias relacionadas

El ambicioso objetivo pasa por poder atraer más de 25 rutas (ahora hay 13), con una puja al mejor postor que se aleja de la estrategia de años anteriores, donde se negociaba directamente con las compañías, especialmente con Ryanair, un socio que se sigue considerando estratégico pero no indispensable. Del mismo modo, eso sí, la DGA presiona para abaratar las tasas de Aena, uno de los focos principales del conflicto de las aerolíneas low cost, especialmente la capitaneada por Michael O'Leary.