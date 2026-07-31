¿Quién se alzará con el premio al Pueblo Sostenible del Año en Aragón en 2026? Estos son los cuatro candidatos

La sostenibilidad se ha convertido en uno de los grandes desafíos para el futuro del medio rural. La apuesta por las energías renovables, la eficiencia energética, la economía circular o la protección del entorno natural son ya elementos clave para garantizar el desarrollo económico y mejorar la calidad de vida de los municipios.

Bien lo saben en localidades como Borja, Magallón, Sabiñánigo y Perales de Alfambra, los cuatro candidatos a alzarse con el Premios Pueblo del Año en Aragón en la categoría de sostenibilidad. Y la decisión final está en manos de los lectores que pueden votar por su favorito hasta el 31 de agosto en el siguiente enlace.

Por quinto año consecutivo EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y La Crónica impulsan estos galardones, que cuentan también con las categorías de Pueblo Cultural y Turístico y Pueblo Innovador y Tecnológico, para reconocer a aquellas localidades que destacan por su compromiso con el territorio y su capacidad para afrontar retos como la despoblación. Unos reconocimientos que también cuentan con la colaboración de Ambar, Embou, CVO Security y Comarca de las Cinco Villas.

Borja, Magallón, Sabiñánigo y Perales de Alfambra compiten para hacerse con el galardón de Pueblo Sostenible. Cada uno de ellos ha desarrollado proyectos diferentes, pero todos comparten un mismo objetivo: construir un modelo de desarrollo más respetuoso con el medio ambiente y con las generaciones futuras.

Los candidatos han sido seleccionados por un jurado especializado, aunque serán los lectores quienes decidirán el resultado final mediante votación popular. El plazo para participar permanecerá abierto hasta el 30 de agosto, mientras que el municipio ganador se dará a conocer el 10 de septiembre, durante la gala de entrega de los Premios Pueblo del Año que se celebrará en Zaragoza.

Borja, eficiencia energética y empleo verde

Borja se ha consolidado en los últimos años como uno de los municipios aragoneses más comprometidos con la transición energética. Desde 2019 desarrolla una estrategia integral que combina eficiencia energética, energías renovables, movilidad sostenible y recuperación ambiental.

Entre las actuaciones impulsadas destacan la renovación del alumbrado público con tecnología LED, la instalación de placas solares en edificios municipales y las ayudas para fomentar tanto el autoconsumo fotovoltaico como el uso de vehículos eléctricos.

Además, el municipio promueve proyectos de recuperación forestal, iniciativas de reciclaje y formación especializada en energías renovables, favoreciendo la creación de empleo vinculado a la economía verde. A estos proyectos se sumarán nuevas actuaciones, como el desarrollo del Parque de Sopez, que reforzarán su apuesta por un crecimiento más sostenible.

Borja: el municipio promueve proyectos de recuperación forestal, iniciativas de reciclaje y formación especializada en energías renovables. / Servicio especial

Magallón, tradición agrícola y energías renovables

Magallón ha convertido la sostenibilidad en una seña de identidad sin renunciar a sus raíces agrícolas. La localidad destaca por la implantación de energías renovables y por una estrategia que busca compatibilizar la transición energética con la protección de los recursos y la producción local.

Su economía continúa estrechamente ligada al cultivo de la vid y el olivo, dos productos que forman parte de la identidad del municipio y que se promocionan bajo el lema de "Tierra de Vinos y de Aceites". Esta apuesta demuestra que innovación y tradición pueden avanzar de la mano, fortaleciendo el tejido económico local y favoreciendo un desarrollo equilibrado del territorio.

El impulso de proyectos relacionados con las energías limpias ha situado además a Magallón como uno de los referentes en sostenibilidad dentro de la comarca del Campo de Borja.

Magallón: La localidad destaca por la implantación de energías renovables. / Servicio especial

Sabiñánigo, un modelo basado en la economía circular

Sabiñánigo ha convertido la sostenibilidad en uno de los ejes de su estrategia municipal. El Ayuntamiento impulsa diversas iniciativas orientadas a reducir el impacto ambiental y fomentar un uso más eficiente de los recursos, con actuaciones que abarcan desde la energía hasta la gestión de residuos.

Entre los proyectos más destacados se encuentra la Comunidad Energética Local Cardelina, creada para favorecer el autoconsumo compartido mediante energías renovables. A ello se suma la instalación de sistemas de generación energética en espacios públicos y la transformación del depósito de restos vegetales en un centro de compostaje, donde los residuos orgánicos se convierten en nuevos recursos para el municipio.

Estas medidas se completan con campañas de sensibilización ciudadana sobre reciclaje y consumo responsable, dentro del Plan de Acción Local 2030, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda Urbana Española.

Sabiñanigo: impulsa diversas iniciativas orientadas a reducir el impacto ambiental y fomentar un uso más eficiente de los recursos. / Servicio especial

Perales de Alfambra, sostenibilidad para fijar población

Perales de Alfambra demuestra que la sostenibilidad también puede convertirse en una herramienta eficaz para luchar contra la despoblación.

Este municipio turolense ha impulsado proyectos estratégicos como una planta de biogás, explotaciones avícolas al aire libre e iniciativas de reforestación que han favorecido tanto la protección del entorno como la creación de empleo.

La combinación de actividad económica, vivienda asequible y oportunidades laborales ha permitido atraer nuevos vecinos y superar los 300 habitantes, una cifra especialmente significativa para un municipio de sus dimensiones. La rehabilitación de viviendas públicas destinadas al alquiler y el impulso de proyectos empresariales vinculados al sector agroalimentario refuerzan un modelo que busca garantizar el futuro del pueblo mediante un crecimiento sostenible.

Perales de Alfambra: ha impulsado proyectos estratégicos como una planta de biogás, explotaciones avícolas al aire libre e iniciativas de reforestación. / Servicio especial

Cuatro municipios, un mismo compromiso

Aunque cada uno ha elegido un camino diferente, las cuatro candidaturas comparten un objetivo común: impulsar un desarrollo que combine crecimiento económico, protección del medio ambiente y mejora de la calidad de vida de sus habitantes.

Centra sus esfuerzos en la eficiencia energética y la generación de empleo verde; Sabiñánigo apuesta por la economía circular y la participación ciudadana; Magallón integra las energías renovables con la defensa de su tradición agrícola y Perales de Alfambra demuestra que la sostenibilidad puede ser una herramienta para combatir la despoblación.

Ahora serán los lectores quienes decidirán cuál de estos municipios sucede a Jasa, ganador del premio en la pasada edición. Las votaciones permanecerán abiertas hasta el 30 de agosto y el nombre del nuevo Pueblo Sostenible 2026 se anunciará el 10 de septiembre durante la gala de los Premios Pueblo del Año en Zaragoza.