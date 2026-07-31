Arranca la operación salida: las peores horas para lanzarse a las carreteras de Aragón

La Dirección General de Tráfico prevé 440.000 desplazamientos por las carreteras aragonesas entre la tarde de este viernes y la noche del próximo domingo con motivo de la operación especial del 1 de agosto en la que coincidirán los viajes de regreso de julio, las salidas vacacionales de agosto y los desplazamientos de fin de semana.

El dispositivo especial, que permanecerá activo desde las 15.00 horas de este viernes hasta las 24.00 horas del domingo, movilizará a agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los centros de gestión y patrullas de helicópteros y drones, además de equipos encargados del mantenimiento y la instalación de medidas en carretera para facilitar la movilidad y reforzar la seguridad vial.

El subdirector provincial de Tráfico en Zaragoza, Lorenzo Domingo, ha subrayado los tres grandes movimientos de vehículos que confluyen este fin de semana: el regreso de quienes finalizan sus vacaciones de julio, la salida de quienes comienzan las de agosto y los desplazamientos habituales de fin de semana, una pauta que la DGT viene constatando desde hace años.

Las franjas de mayor intensidad de circulación se esperan este viernes entre las 16.00 y las 21.00 horas, el sábado de 10.00 a 14.00 horas y el domingo entre las 18.00 y las 21.00 horas, por lo que Domingo ha recomendado evitar esos horarios siempre que sea posible.

Estado de las carreteras aragonesas, este viernes. / Laura Trives

La A-23, entre los kilómetros 404 y 406, en Sabiñánigo, donde la autovía enlaza con dos tramos de la N-330, será uno de los puntos con mayor riesgo de retenciones, si bien ha recordado que durante el fin de semana se suspenderán las obras que afecten a la circulación para favorecer la fluidez del tráfico.

Además, la DGT identifica como tramos con mayor probabilidad de retenciones la N-330 entre los kilómetros 614 y 617, entre Lanave y Hostal de Ipiés (Huesca), por el final de la autovía en sentido Francia y la incorporación hacia Huesca, y la N-330 entre los kilómetros 628 y 632, en Sabiñánigo, por las obras y la confluencia con la N-260a (tramo Biescas-Sabiñánigo).

Tráfico recomienda utilizar la AP-68 como alternativa a la A-68 entre Zaragoza y La Rioja; la Z-40 Sur cuando la Ronda Norte de Zaragoza presente congestión y la ARA-A1, que comunica la N-2 y la AP-2 con la N-232 entre Villafranca de Ebro y El Burgo de Ebro.

Asimismo, durante la operación especial quedará prohibida en Aragón la circulación de transportes especiales, vehículos que transporten mercancías peligrosas y vehículos especiales que no precisen autorización complementaria entre las 8.00 y las 15.00 horas del sábado 1 de agosto y entre las 8.00 y las 24.00 horas del domingo 2 de agosto. También estará restringida la circulación de camiones de más de 7.500 kilogramos de masa máxima autorizada.

Domingo ha insistido en que la seguridad vial "es una responsabilidad compartida" y ha pedido extremar la prudencia respetando los límites de velocidad y utilizando siempre el cinturón de seguridad, el casco y los sistemas de retención infantil.

En este sentido, ha recordado que cinco personas han perdido la vida en las carreteras aragonesas desde el inicio del verano y ha subrayado que una de ellas "podría haberse salvado" de haber llevado puesto el cinturón.

Entre las novedades, Domingo ha destacado el uso de la baliza conectada V16, que permite señalizar una avería sin abandonar el vehículo y transmitir automáticamente la incidencia a la DGT y a los principales navegadores, aumentando la seguridad tanto por su visibilidad física como virtual.

En cuanto a la vigilancia, ha indicado que el dispositivo contará con helicópteros Pegasus, drones, radares, cámaras, lectores de matrículas y la presencia de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, a quienes ha definido como "los ángeles de la carretera".

Noticias relacionadas

También ha advertido de que la prudencia debe mantenerse en los trayectos cortos, ya que en ellos "no hay que bajar la guardia" pese a la falsa sensación de seguridad que pueden generar.