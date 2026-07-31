Ni Cambrils ni Salou: este es el municipio de Tarragona que conquista a los aragoneses con sus más de 30 playas y calas

Conforme aumentan las temperaturas, se suelen buscar lugares en los que uno se pueda refugiar del calor. Los destinos favoritos de muchos aragoneses suelen encontrarse en la costa, ya que el mar ayuda a suavizar el calor extremo que llevamos sufriendo estos dos últimos meses. Una gran cantidad de los destinos a los que se suele viajar, como pueden ser Peñíscola, Salou o Cambrils en la Costa Dorada, suelen estar muy masificados, dado que son muy populares entre los turistas.

Es por esto que cada vez se opta más por alternativas menos conocidas, ya que estos destinos facilitan el descanso y la desconexión, que es lo que mucha gente busca en sus vacaciones. Entre las alternativas se encuentra L'Ametlla de Mar, un pequeño pueblo costero que cuenta con más de 30 playas distintas a las que tanto locales como turistas pueden acudir para refrescarse en los calurosos días de verano.

Este municipio costero situado en la comarca catalana del Bajo Ebro se encuentra a unos 40 minutos desde Tarragona, con diversos métodos de transporte que conectan los dos. La conexión desde Zaragoza, en caso de que se use el tren como forma de viaje, requiere el paso por Barcelona y la conexión mediante un tren de cercanías. Su buena conexión con puntos de Aragón hace que sea un destino ideal para aquellos que quieran realizar un viaje sin necesidad de conducir.

El puerto de L'Ametlla de Mar es uno de sus principales atractivos turísticos / Turismo de Cataluña

Todo lo que ofrece L'Ametlla de Mar

Desde increíbles panoramas costeros hasta una exquisita gastronomía, L'Ametlla de Mar se puede consolidar en un abrir y cerrar de ojos como uno de los pueblos idóneos para disfrutar de las vacaciones o para una escapada de fin de semana. Además de esto, también se proponen distintas actividades desde el ayuntamiento para que los visitantes puedan conocer la zona en profundidad. Dentro de estas propuestas se recomienda acudir al mercadillo ubicado en el paseo marítimo, que está abierto al público todos los sábados de 09:00 a 14:00 h; una visita al característico puerto del municipio, planeada para durar una hora, o el conocido "tour del atún", que permite nadar en el mar Mediterráneo junto a este pez.

El entorno de L'Ametlla de Mar destaca por sus playas de arena fina y calas de aguas transparentes, que suponen un gran atractivo turístico para los amantes de las playas. Dentro de sus más de 30 opciones, se pueden encontrar opciones como la Cala Forn, situada a 6 kilómetros del núcleo urbano y rodeada de vegetación, o la Cala de Pixavacas, que es una parada obligatoria para aquellos que busquen tranquilidad y desconexión.

Imagen de la Cala de Pixavacas / Turismo L'Ametlla de Mar

Además de su entorno natural, L'Ametlla de Mar destaca también por su patrimonio histórico. Se puede encontrar el castillo de Sant Jordi d'Alfama, edificado en la primera mitad del siglo XVIII donde previamente se encontraban un convento y un hospital; o el búnquer de artillería costera "Les Fortificacions", usadas en la Guerra Civil y que, actualmente, se pueden ver mediante visitas guiadas.

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Las opciones culinarias de este municipio cuentan con una gran variedad y calidad. Entre la variedad, el pescado típico de puerto se hace notar: el más frecuente es el atún local, que tiene una textura y sabor únicos. Por igual, el arroz tiene métodos de preparación propios que son dignos de los mejores restaurantes.