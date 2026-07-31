La Cartuja Baja se moviliza contra el cierre temporal de su consultorio y el "deterioro" de la atención sanitaria: "Vamos a pelear por el servicio"

El consultorio de La Cartuja Baja, un barrio rural de Zaragoza, no abrirá sus puertas este viernes. Lo asegura y lamenta su alcalde, el socialista José María Lasaosa, que tiene la sensación de que están cerca de perder la asistencia sanitaria en la zona y se niega a ello. Según traslada, la atención en pediatría es "muy inestable" de un tiempo a esta parte y a la médica de familia, que está de baja, la sustituyen a media jornada. El ambulatorio depende del centro de salud Torre Ramona, desde el que se desplazan profesionales sanitarios para atender a esta población, en su mayoría personas mayores.

Lasaosa explica que hay temor entre la población a que desaparezca el servicio de pediatría en La Cartuja Baja, donde hasta hace dos o tres años se trasladaba cada lunes y miércoles para prestar asistencia a los menores. "No tiene buena pinta, y probablemente en octubre (2026) desaparezca", lamenta. El alcalde asegura que "casi nunca" se desplazan profesionales desde el centro de salud de Torre Ramona porque, les dicen, "siempre están liados, entre las vacaciones, etc.", lo que ha llevado a que la población se "acostumbre" a no contar con este servicio. "Al final merma en el sitio más pequeño, que es La Cartuja. Hemos perdido la calidad del servicio de una manera significativa", asevera.

Tanto es así que, según afirma el regidor, el consultorio estuvo cerrado el 28 de julio y tampoco abrirá sus puertas este viernes. Por eso, se van a concentrar a las puertas del mismo a las 10.30 horas y con esta movilización, cuya intención es escenificar cómo acuden a la consulta pero no reciben atención por estar cerrada, darán comienzo a una sucesión de protestas que prevén llevar a cabo a lo largo de los próximos meses. También han puesto a disposición de la población hojas de reclamación de atención al paciente que se pueden recoger en el centro cívico.

Anuncio de movilización en La Cartuja Baja. / Servicio Especial

Las movilizaciones también vienen infundadas porque sospechan que esta situación se repita en Medicina de Familia. "Teníamos una plaza fija, específica para La Cartuja, pero esa persona se jubiló y empezaron a cubrirla con médicos de Torre Ramona", contextualiza el alcalde. El problema ahora está en que el profesional que iba a cubrir esa vacante tiene una baja maternal y "cada día viene uno diferente que no trabaja toda la jornada, sino solo media".

Lasaosa ha solicitado una reunión con Pilar Borraz, gerente de Atención Primaria en Aragón, para abordar esta cuestión que preocupa a los vecinos, que recuerda que son sobre todo personas mayores. Cifra en 2.100 la población del barrio rural. La máxima autoridad de La Cartuja Baja asegura que hace dos años tuvieron ya una reunión con Borraz en la que les garantizó que se mantendría el servicio de pediatría.

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"Tenemos una población envejecida y una distancia hasta el centro de salud de Torre Ramona que no es baladí. Yo puedo coger el coche o el transporte público, pero los mayores lo tienen más complicado", expone el alcalde. Por eso la población se ha movilizado y, asegura, seguirá haciéndolo. "Vamos a pelear por el pediatra, no vamos a dejar que desaparezca. Queremos que se mantenga como estaba, porque si acaban por decirnos que vayamos a Torre Ramona será dar un paso atrás. No queremos perder ningún servicio", remarca.