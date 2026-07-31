El eclipse solar de 2026 en Aragón: el papel del óptico-optometrista en la protección de la salud visual

El próximo 12 de agosto de 2026 tendrá lugar uno de los acontecimientos astronómicos más importantes de las últimas décadas. Un eclipse total de sol atravesará la Península Ibérica y situará a España entre los principales puntos de observación a nivel internacional. Aragón será una de las comunidades privilegiadas para contemplarlo, ya que gran parte de su territorio se encuentra dentro de la franja de totalidad, lo que convertirá a nuestra comunidad en un lugar de referencia para la observación de este fenómeno.

Junto al interés científico y social que despierta este acontecimiento, es importante recordar que la observación directa del sol sin la protección adecuada puede provocar daños oculares irreversibles, especialmente en la retina. Además, durante las fases parciales del eclipse se produce una falsa sensación de seguridad, ya que la disminución de la luminosidad ambiental no implica una reducción del riesgo para la salud visual.

La lesión más característica es la retinopatía solar, que puede afectar a la visión central y provocar síntomas como visión borrosa, manchas oscuras o distorsión de las imágenes. Dado que la retina carece de receptores del dolor, el daño puede producirse sin molestias inmediatas y manifestarse horas o incluso días después de la exposición.

En este contexto, el papel del óptico-optometrista resulta fundamental. Como profesional sanitario de la visión, constituye una fuente de información fiable para asesorar a la población sobre las medidas de protección adecuadas. La observación segura del eclipse solo debe realizarse mediante gafas específicas o filtros homologados que cumplan la norma ISO 12312-2. Las gafas de sol convencionales, así como otros métodos como radiografías, cristales ahumados o filtros no certificados, no ofrecen una protección adecuada.

También es importante recordar que prismáticos, telescopios y cámaras fotográficas requieren filtros solares específicos para su uso durante la observación del eclipse y que los menores deben hacerlo siempre bajo la supervisión de un adulto. En actividades educativas y de divulgación, los métodos de observación indirecta mediante proyección constituyen una alternativa sencilla, segura y muy recomendable.

Consciente de la relevancia que tendrá este acontecimiento en nuestra comunidad, el Colegio Profesional de Ópticos-Optometristas de Aragón quiere contribuir a la difusión de recomendaciones basadas en la evidencia científica y promover hábitos seguros de observación. El eclipse solar de 2026 constituye una excelente oportunidad para reforzar la educación en salud visual y poner en valor la labor preventiva y divulgativa de los ópticos-optometristas aragoneses ante un acontecimiento que despertará un gran interés entre la población.

Con este objetivo, el colegio ha elaborado diversos folletos informativos dirigidos tanto a los colegiados como al público general, adaptados a diferentes perfiles y edades, con recomendaciones para una observación segura del eclipse. Asimismo, facilitará gafas de protección homologadas a los colegiados y desarrollará acciones divulgación a través de los medios de comunicación, informando sobre los riesgos de una observación inadecuada y las medidas de protección recomendadas. Estas iniciativas se complementan con la colaboración mantenida con el Gobierno de Aragón en distintas actuaciones relacionadas con este importante acontecimiento astronómico.