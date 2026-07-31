Farcaza lidera la defensa, investigación y conservación del sector cinegético
La Federación Aragonesa de Caza reúne a cerca de 160 representantes en su Asamblea General, en la que hizo balance de su gestión, presentó sus líneas de futuro y reforzó su colaboración institucional con el Gobierno de Aragón
Monográficos
La Asamblea General Ordinaria de la Federación Aragonesa de Caza (Farcaza), celebrada el sábado 6 de junio con la participación de cerca de 160 asistentes, volvió a convertirse en el principal punto de encuentro anual de la caza aragonesa. Representantes de sociedades de cazadores de toda la comunidad autónoma, autoridades, federaciones territoriales y entidades colaboradoras compartieron una jornada en la que se puso de manifiesto la buena salud de una organización que continúa creciendo tanto desde el punto de vista cinegético como a nivel técnico, institucional y deportivo.
La asamblea sirvió para hacer balance del intenso trabajo desarrollado durante el último año, aprobar la gestión y las cuentas de la entidad federativa y presentar las principales líneas estratégicas que marcarán el futuro de Farcaza. El evento contó con la asistencia del nuevo director general de Caza y Pesca del Gobierno de Aragón, Alberto Fernández-Arias que agradeció expresamente la labor de Farcaza como entidad colaboradora de la Administración en materia de caza no sólo por ley, sino por su excepcional trabajo cooperativo constructivo con todo el Gobierno de Aragón. Fernández-Arias recogió una placa de reconocimiento al anterior director general del Medio Natural, Alfonso Calvo, por la labor desarrollada durante su etapa en el cargo, de manos del presidente de Farcaza, Ángel Nuño, y del presidente de la Federación Española de Caza, Josep Escandell.
Durante su intervención, el presidente de la Federación Aragonesa de Caza, Ángel Nuño, destacó la importancia de seguir fortaleciendo el papel de la federación como interlocutor del sector cinegético, defendiendo una caza ética, responsable y comprometida con la conservación del medio natural. Asimismo, puso en valor el trabajo altruista que desarrollan diariamente las más de mil sociedades de cazadores aragonesas y miles de cazadores que contribuyen a la custodia y mantenimiento del territorio y la biodiversidad.
Otro de los asuntos que centró la intervención de Nuño fue la amenaza que supone la peste porcina africana para Aragón y el papel que está desempeñando Farcaza en su prevención. El presidente destacó la estrecha colaboración que ha mantenido la federación con el Gobierno de Aragón, aportando apoyo técnico especializado y participando en los órganos de coordinación creados para hacer frente a esta crisis sanitaria. Gracias al trabajo conjunto con la Administración, los servicios veterinarios y el sector porcino, Farcaza se ha consolidado como un actor clave en el diseño e implantación de medidas de bioseguridad, formación y control poblacional del jabalí, contribuyendo a proteger uno de los sectores estratégicos de la economía aragonesa.
Posteriormente se dio paso a la presentación del informe técnico por parte del director técnico de Farcaza, Nicolás Urbani, quien expuso el importante crecimiento experimentado por el departamento técnico de la entidad federativa. Actualmente, la Federación Aragonesa de Caza participa, lidera o colabora en una veintena de proyectos de investigación, innovación y conservación, desarrollados junto a universidades, centros de investigación, administraciones públicas y entidades científicas nacionales e internacionales.
Entre estos proyectos destacan iniciativas para la recuperación y conservación de especies emblemáticas, la mejora del hábitat de la fauna silvestre, el seguimiento científico de poblaciones cinegéticas, el desarrollo de nuevas herramientas veterinarias para la gestión sanitaria de la fauna o la aplicación de nuevas tecnologías al conocimiento del medio natural.
La presencia de representantes del Gobierno de Aragón, Guardia Civil, Federación Española de Caza y distintas federaciones autonómicas volvió a poner de manifiesto el reconocimiento institucional que ha alcanzado Farcaza, fruto de un trabajo constante basado en el rigor técnico, la colaboración y el compromiso con el territorio.
Precisamente ese modelo de trabajo ha recibido recientemente el mayor respaldo institucional posible con la presentación de una firme candidatura al Premio Medio Ambiente de Aragón 2026, un reconocimiento que no distinguiría un proyecto concreto, sino la trayectoria reciente de una Federación que ha convertido la gestión cinegética, la investigación aplicada y la conservación de la naturaleza en los pilares de su actividad.
La asamblea general volvió a demostrar que la Federación Aragonesa de Caza es hoy mucho más que una organización deportiva. Es una entidad de referencia en la defensa de la caza y en la gestión sostenible del medio natural, comprometida con el conocimiento científico, la conservación de la biodiversidad y el futuro del medio rural aragonés.
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