Ibercaja gana 184 millones en el primer semestre del año, un 2,1% más y marca un récord de volumen de negocio

Ibercaja ha obtenido un beneficio neto de 184 millones de euros en el primer semestre de 2026, un 2,1% más que entre enero y junio del año anterior. El ROTE del banco se sitúa en el 12,6%, más de 2,5 puntos porcentuales por encima del objetivo establecido en el Plan Estratégico Ahora Ibercaja, cuya vigencia finaliza este ejercicio 2026.

En un contexto de incertidumbre y volatilidad, la entidad ha aumentado su volumen de negocio un 5,4% respecto al mismo semestre de 2025, hasta los cerca de 114.000 millones de euros, cifra que representa un nuevo máximo histórico para Ibercaja.

El elevado dinamismo comercial, las iniciativas implementadas en el marco del Plan Estratégico y un entorno macroeconómico resiliente han permitido al banco impulsar sus recursos minoristas hasta los 82.609 millones de euros, un 5,9% más desde junio de 2025; y su crédito sano hasta los 31.382 millones de euros, un 4,2% más interanual.

Al mismo tiempo, los ratios de calidad de activo y solvencia han continuado mejorando en el periodo, situándose el CET1 Fully Loaded en un 14,2%, un capital total Fully Loaded del 18,5% y una tasa de mora del 1,2%, frente al 2,6% de la media del sistema.

Con todo ello, el banco presenta uno de los balances más sólidos del sector, así como una holgada posición de liquidez y un fuerte perfil de financiación, con un ratio LCR del 221,1%, un ratio de créditos sobre depósitos del 88,4% y un ratio NSFR del 151%.

El dinamismo comercial del banco, el sólido comportamiento de la cuenta de resultados y los elevados niveles de solvencia definen la positiva evolución de la entidad financiera en el primer semestre del año.

Más clientes, gestión de activos y seguros y financiación

El crecimiento de los depósitos a la vista, las aportaciones a la gestión de activos y seguros y la revalorización de los activos en gestión impulsan el crecimiento de los recursos minoristas en el semestre.

El saldo de gestión de activos y seguros aumenta un 9,3% desde cierre de junio de 2025, hasta los 47.134 millones de euros, debido, fundamentalmente, al destacado comportamiento de los fondos de inversión, que crecen el 10,7% interanual hasta los 31.450 millones de euros.

Además de la recuperación de los mercados financieros entre abril y junio, tras un primer trimestre de pérdidas, la entidad ha logrado captar en el semestre el 7,5% del total de las aportaciones al sistema.

Los planes de pensiones, por su parte, avanzan un 10,2% en los últimos doce meses y los seguros de vida lo hacen un 3,4%, destacando las rentas vitalicias cuyo saldo aumenta un 9,0% interanual. Los depósitos de los clientes crecen un 1,7% interanual, hasta los 35.475 millones de euros debido íntegramente a un aumento del 4,5% interanual de los depósitos a la vista, como resultado de la gestión del coste de los acreedores.

En relación con la actividad crediticia, la formalización de préstamos y créditos presenta una destacada evolución, siendo un 9,6% superior a la del primer semestre del 2025, que supone 4.492 millones de euros. Este desempeño contribuye a incrementar hasta los 31.382 millones de euros la cartera de crédito, un 4,2% más que a cierre de junio de 2025.

Como consecuencia del impulso que el banco viene dando en sus planes estratégicos al segmento de empresas, pymes y autónomos, las formalizaciones de crédito a empresas no inmobiliarias crecen un 10,1% interanual y el volumen de circulante negociado aumenta el 5,9% interanual. Esta dinámica impulsa el saldo de este segmento hasta los 8.275 millones de euros, un 7,3% superior al del primer semestre del año anterior y que ya representa el 26,4% del total de la cartera de crédito.

Por su parte, el saldo de crédito hipotecario avanza un 4,0% interanual, como consecuencia del dinamismo en la financiación para la adquisición de vivienda entre enero y junio. En este periodo se ha impulsado la firma de hipotecas un 5,3% respecto al semestre comparable del pasado año. Cabe reseñar que el 60% del nuevo crédito formalizado en el periodo en este segmento se ha concentrado en las áreas de Madrid y Arco Mediterráneo, ya que la entidad continúa con el foco en las zonas de expansión.

Las operaciones de crédito al consumo y otra financiación a hogares han continuado su senda de crecimiento en el marco de la apuesta estratégica del banco por este segmento, en el que destaca la evolución de los préstamos preclasificados, de la financiación de vehículos y de la financiación en punto de venta. El saldo de crédito al consumo y otros avanza, con ello, un 6,5% interanual.

La actividad de seguros ha mostrado un desempeño positivo entre enero y junio, con un crecimiento de la nueva producción del 1,9% interanual hasta los 33 millones de euros. Destaca tanto la nueva producción de seguros de vida riesgo, con un crecimiento del 8,5% interanual, derivado principalmente del dinamismo de las hipotecas; así como la nueva producción de los productos no vida de Caser entre la que destaca la evolución de las carteras de negocios (+30,2%) y autos (+12,5%).

Así, la cartera de seguros de riesgo aumenta un 5,3% interanual hasta los 187 millones de euros, destacando el comportamiento de los productos no vida de Caser, que aumentan un 6,0% interanual, como de vida riesgo, que lo hacen en un 3,0% desde junio de 2025.

Aumento sostenido de los ingresos recurrentes

Los ingresos recurrentes aumentan un 8,6% respecto al primer semestre del 2025 y superan los 677 millones de euros. Este avance se explica por el crecimiento del margen de intereses, un 11,1% interanual, gracias a la aportación positiva de la actividad mayorista en el periodo y a la positiva evolución del margen de clientes, así como por el buen desempeño de las comisiones, que crecen un 9,0% interanual, principalmente derivado del mayor volumen de gestión de activos y seguros.

Es reseñable que, en el segundo trimestre estanco de 2026, los ingresos recurrentes registran el mayor nivel en un solo trimestre en la historia del banco, 348 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 12,0% interanual y del 5,6% respecto al primer trimestre del año.

El margen de intereses suma 345 millones de euros, un 11,1% superior al contabilizado el mismo semestre del año anterior. En términos intertrimestrales, este margen crece por cuarto trimestre consecutivo de manera que se consolida el cambio de tendencia.

La mejora del rendimiento del crédito y al ajuste del coste de acreedores permiten incrementar en el segundo trimestre estanco el margen de clientes hasta el 2,3%, alcanzando los 170 millones de euros, lo que supone un incremento de 8 puntos básicos en el segundo trimestre respecto al primero y 13 puntos básicos entre enero y junio. Por su parte, los ingresos netos por comisiones aumentan un 9,0% interanual hasta los 271 millones de euros.

Este crecimiento se produce, en gran parte, gracias a las comisiones no bancarias, que se incrementan un 12,9% respecto a las obtenidas entre enero y junio de 2025, por el mayor volumen administrado en productos de gestión de activos. Las comisiones derivadas de la actividad bancaria se mantienen estables por el dinamismo en el segmento de Banca de Empresas y la mayor actividad de medios de pago. El margen bruto avanza un 7,3% hasta los 706 millones de euros.

Los gastos de explotación han aumentado un 8,0% interanual, principalmente por el incremento de los costes de personal, un 7,9% interanual. Ello se deriva del aumento medio de la plantilla en los últimos 12 meses (151 empleados), la aplicación del Convenio Colectivo y el gasto extraordinario de 7 millones de euros por el pago realizado a la plantilla con motivo del 150 aniversario de la entidad, que fue abonado el pasado 28 de mayo.

Noticias relacionadas

Los dudosos se reducen un 14,8% interanual y el ratio de mora disminuye 26 puntos básicos situándose en el 1,2%, frente al 2,6% del sector.