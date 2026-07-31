Multas en el Pirineo aragonés: las prácticas prohibidas que vigila la Guardia Civil este verano
El Seprona recuerda que la acampada libre está prohibida y el baño en los ibones está restringido por la fragilidad ambiental de estos entornos protegidos
El jefe del Seprona de la Guardia Civil de la Zona de Aragón, el comandante Arturo Notivoli, ha recordado que la acampada libre está prohibida en toda la comunidad autónoma y que el baño en los ibones del Pirineo tampoco está permitido al tratarse en su práctica totalidad de espacios naturales protegidos.
En un vídeo difundido por la Guardia Civil, Notivoli ha explicado que la creciente afluencia de visitantes al Pirineo aragonés durante el verano obliga a extremar el respeto por unos entornos de gran “fragilidad” ambiental.
El jefe del Seprona en Aragón ha mencionado que los practicantes de senderismo, montañismo o cualquier actividad deben tener una actitud “totalmente conservacionista” para evitar daños sobre la flora, fauna y hábitats protegidos.
Notivoli ha precisado que la normativa vigente únicamente permite el vivac en determinadas condiciones y que se diferencia de la acampada porque solo puede realizarse durante una noche, en cotas y lugares determinados y mediante una infraestructura que no supere el metro y medio de altura.
El responsable del Seprona ha advertido que se ha extendido la práctica de bañarse en los ibones pirenaicos, integrados en un 99 % en espacios naturales protegidos, una actividad que provoca un grave impacto sobre sus ecosistemas porque alteran los fondos, remueven sedimentos y deterioran el equilibrio ecológico.
Según Notivoli, estas conductas vulneran los planes rectores de uso y gestión de los espacios naturales protegidos de Aragón y son objeto de denuncia por parte de los agentes del Seprona.
En ese sentido, el comandante ha señalado que la Guardia Civil cuenta con el apoyo de la unidad aérea para intervenir con rapidez en zonas de difícil acceso y que, cada año, el Seprona interpone cientos de denuncias relacionadas con acampadas, baños en ibones y otras actividades ilegales.
Notivoli ha anunciado que la Guardia Civil mantiene durante todo el verano un operativo específico de vigilancia y control en los espacios naturales protegidos de Aragón, con especial atención a sitios de gran afluencia como el entorno del refugio de Góriz, en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdid
- Costco abre un nuevo espacio en el centro de Zaragoza: ubicación y regalos
- Adiós a los molinos que presiden el Moncayo: 22 aerogeneradores se sustituirán por tres modernas máquinas con baterías
- El municipio de Zaragoza que lleva a Ruth Empoderada, Leticia Sabater y El Cejas a sus fiestas patronales
- Un incendio dispara todas las alarmas en Villanúa, en el Pirineo aragonés: un accidente de tráfico y la piscina municipal desalojada para que el helicóptero coja agua
- Una obra con dos caras en el corazón de Zaragoza: del parque que une dos históricos barrios al ahorro del tráfico para el centro
- Educación fija nuevas reglas para las excursiones y viajes escolares en Aragón tras el caso del IES Ítaca: estas son todas las claves
- Zaragoza recuperará los vuelos con Santiago el año que viene: billetes por menos de 20 euros
- Comienza la cuarta ola de calor: cuándo será el pico en Zaragoza y cuáles son las zonas de Aragón con mayor riesgo para la salud