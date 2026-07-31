Multas en el Pirineo aragonés: las prácticas prohibidas que vigila la Guardia Civil este verano

El jefe del Seprona de la Guardia Civil de la Zona de Aragón, el comandante Arturo Notivoli, ha recordado que la acampada libre está prohibida en toda la comunidad autónoma y que el baño en los ibones del Pirineo tampoco está permitido al tratarse en su práctica totalidad de espacios naturales protegidos.

En un vídeo difundido por la Guardia Civil, Notivoli ha explicado que la creciente afluencia de visitantes al Pirineo aragonés durante el verano obliga a extremar el respeto por unos entornos de gran “fragilidad” ambiental.

El jefe del Seprona en Aragón ha mencionado que los practicantes de senderismo, montañismo o cualquier actividad deben tener una actitud “totalmente conservacionista” para evitar daños sobre la flora, fauna y hábitats protegidos.

Notivoli ha precisado que la normativa vigente únicamente permite el vivac en determinadas condiciones y que se diferencia de la acampada porque solo puede realizarse durante una noche, en cotas y lugares determinados y mediante una infraestructura que no supere el metro y medio de altura.

El responsable del Seprona ha advertido que se ha extendido la práctica de bañarse en los ibones pirenaicos, integrados en un 99 % en espacios naturales protegidos, una actividad que provoca un grave impacto sobre sus ecosistemas porque alteran los fondos, remueven sedimentos y deterioran el equilibrio ecológico.

Según Notivoli, estas conductas vulneran los planes rectores de uso y gestión de los espacios naturales protegidos de Aragón y son objeto de denuncia por parte de los agentes del Seprona.

En ese sentido, el comandante ha señalado que la Guardia Civil cuenta con el apoyo de la unidad aérea para intervenir con rapidez en zonas de difícil acceso y que, cada año, el Seprona interpone cientos de denuncias relacionadas con acampadas, baños en ibones y otras actividades ilegales.

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Notivoli ha anunciado que la Guardia Civil mantiene durante todo el verano un operativo específico de vigilancia y control en los espacios naturales protegidos de Aragón, con especial atención a sitios de gran afluencia como el entorno del refugio de Góriz, en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdid