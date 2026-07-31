Las tormentas obligan a intervenir para sofocar 10 conatos de incendio en el Pirineo

Las tormentas eléctricas registradas en el Pirineo desde la pasada madrugada y a lo largo de este viernes han provocado varios conatos de incendio en la cordillera de Huesca, que ha obligado a activar un operativo del INFOAR para controlarlos antes de que se extendieran.

Con el recuerdo todavía reciente de los múltiples últimos incendios forestales que han asolado Aragón durante este mes, entre el que destacan el de las Cinco Villas, que afectó a cerca de 15.000 hectáreas, el segundo de mayor extensión de la historia de la comunidad, el Gobierno de Aragón ha desplegado 6 helicópteros, a los que se han sumado 3 medios aéreos del Ministerio para la Transición Ecológica, además de brigadas de bomberos forestales.

Los efectivos han intervenido en una decena de conatos dentro los términos municipales de Seira, Sierra Ferrera, Campo, Aísa, Foradada de Toscar o Aínsa-Sobrarbe. "Las dificultades de acceso y la simultaneidad han complicado el operativo de control", apunta el Gobierno de Aragón.

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Todo Aragón continúa este viernes en alerta roja por riesgo muy alto de incendios forestales, por segundo día consecutivo. Mientras, se mantiene la probabilidad de chubascos y tormentas localmente fuertes, principalmente en el este de la comunidad, con rachas de viento muy fuertes asociadas a las tormentas. Para este próximo sábado, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene el riesgo "extremo" ante incendios en gran parte del Pirineo y tres cuartas partes de la provincia de Teruel.