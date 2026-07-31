El vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco, ordena dejar sin ayudas a las ONG que "colaboren con la invasión migratoria de Ceuta", aunque no da nombres

El vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha vuelto a poner a los inmigrantes en el centro de la diana de su discurso político. Tras una semana en la que el político ultra ha cargado contra los centros de menores, retirando una paga semanal que no estaba reglada como tal y que luego redujo a tres sitios concretos, ahora los focos apuntan a la crisis migratoria que se está viviendo en Ceuta, tras la entrada de miles de inmigrantes, varios de los cuales han muerto al intentar cruzar a nado desde Marruecos.

Nolasco ha ordenado "dejar sin ayudas a todas las ONG que colaboren con la invasión migratoria de Ceuta", aunque no ha dado nombres ni ha especificado las cuantías que reciben de parte del Gobierno de Aragón. El vicepresidente autonómico tampoco ha dado detalles sobre qué criterios se van a seguir para retirar las subvenciones a las ONG ni tampoco qué se va a entender por "colaborar".

Por el momento, el líder de la extrema derecha en la comunidad se ha limitado a hacer llegar una serie de declaraciones a los medios de comunicación a través de una nota de prensa. “Ni un euro de las comunidades autónomas, ni directa ni indirectamente, puede ir destinado a amparar lo que es una auténtica invasión que compromete nuestra integridad territorial y nuestra soberanía nacional”, subraya en el escrito, trasladado a la prensa por su gabinete.

Nolasco, que también ostenta la consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia, ha calificado de "invasores" a quienes han cruzado a nado la frontera entre Marruecos y Ceuta, a la par que ha cargado contra la "inacción" del Gobierno central, en quien carga todas las culpas de lo acontecido.

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“Si a alguien hay que proteger en estos momentos es a los ciudadanos españoles residentes legalmente en Ceuta, que son las auténticas víctimas de una situación extrema, inédita y que pone en riesgo su propia seguridad y el funcionamiento de los más elementales y básicos servicios públicos”, ha proseguido Nolasco en la citada nota de prensa, antes de rechazar cualquier calificación de "refugiados" o "desamparados inmigrantes" en relación a las cientos de personas que han logrado alcanzar la orilla española.