Aragón multiplica por seis los trabajadores en huelga en el primer semestre del año por el malestar en la sanidad y la educación pública

Volvieron los tiempos (las razones, las fuerzas) de alzar la voz desde las calles. Desde enero hasta junio de 2026, los seis primeros meses del año, han ido a la huelga 11.841 trabajadores afiliados a la Seguridad Social en Aragón. Son cerca de un 500% más que en el mismo periodo de 2025, cuando pararon su actividad 1.988 personas. Se trata de un aumento exponencial -la cifra de huelguistas se ha multiplicado por seis- que se desprende de los últimos datos del Ministerio de Trabajo y que confirma que las movilizaciones han vuelto a estar a la orden del día.

Estos casi 12.000 trabajadores de Aragón que han ido a la huelga entre enero y junio, gran parte de ellos profesionales de la educación o de la sanidad, han provocado que no se hayan trabajado 26.000 jornadas en solo medio año. Es el máximo registrado desde 2019, lo que pone en evidencia el malestar existente en ciertos sectores e incrementa la presión sobre empresarios o administraciones públicas competentes, que en el mismo periodo de 2025 vieron como se perdían 2.065 días laborables.

Pero es más: los datos que registra Aragón en el primer semestre del año superan con creces a los acumulados en todo 2025, cuando fueron a la huelga 7.800 trabajadores. Este frenazo a la actividad laboral hizo fracasar 8.730 jornadas en doce meses, un ritmo de interrupciones al empleo en 2026, la comunidad aragonesa se posiciona entre las más reivindicativas, por detrás de otras con más población, como Andalucía, Cataluña, Madrid o el País Vasco, y por delante de otras similares a ella en número de habitantes como Extremadura, Murcia o Asturias.

En imágenes | La huelga de las trabajadoras de la limpieza corta el acceso a La Aljafería / Laura Trives

Los datos arrojados por el Ministerio de Trabajo avalan las imágenes que han dejado las calles aragonesas de un tiempo a esta parte, donde a las huelgas generales como la del día internacional de la mujer, el 8 de marzo, se han sumado las de unas trabajadoras de la limpieza hartas de la precariedad o un sector del transporte que reivindica mejoras en sus condiciones laborales.

Pero han sido sobre todo las interrupciones en sanidad y educación las que han marcado la diferencia respecto al primer semestre de 2025. Si los datos nacionales se extrapolan a Aragón, una aplicación que cabe en el análisis porque estos ámbitos han ido a la huelga tanto a nivel estatal como autonómico, las actividades sanitarias y de servicios sociales son las que acumulan más jornadas de paros, con 368.527 este año en España.

Muchas de las huelgas sanitarias convocadas a nivel nacional se ha reproducido en Aragón, para reclamar de forma conjunta al Ministerio de Sanidad un Estatuto Marco propio. En la comunidad, además, añadieron una semana más de paros que fue exclusiva a nivel autonómico para exigir al Gobierno aragonés que mejorara condiciones como su retribución, sobre la que sí tiene poder de decisión.

El conflicto médico ha sido clave en este aumento de las huelgas en 2026, pero cabe recordar que este comenzó en junio de 2025, lo que ya elevó las cifras de finales del año pasado. Sin embargo, al haberse movilizado también sector de la educación, el dato ha engordado todavía más. En España, una parte importante del malestar y las consecuentes reivindicaciones ha estado en las trabajadoras de la etapa de 0 a 3 años, que en mayo pararon su actividad a nivel nacional y también en Aragón, donde se convocó una protesta y una manifestación para exigir, entre otras muchas mejoras, una bajada de las ratios.

Huelgas en defensa de la escuela pública

La movilización en el primer ciclo de Infantil fue la sucesión a otras huelgas educativas vividas los meses antes en Aragón en defensa de la educación pública y contra la concertación del Bachillerato impulsada por el Ejecutivo de Jorge Azcón y ahora mismo paralizada de forma cautelar. El camino lo abrieron unos paros de tres días convocados por CGT en enero, con las elecciones autonómicas del 8 de febrero a la vista, y lo continuaron otros de dos jornadas en mayo. En esta última ocasión los promovieron de forma conjunta 17 entidades y se llevaron a cabo con la coalición de Gobierno PP-Vox recién formada.

De esta forma, Aragón engrosa sus jornadas de paros en 2026, aunque la superan comunidades como Cataluña, donde el conflicto educativo ha marcado el primer semestre del año, y destacan otras como Valencia, cuyo profesorado ha estado casi una veintena de días sin dar clase para exigir mejoras en sus condiciones.

'Bicifestación' en el segundo día de huelga educativa en Aragón. / Josema Molina

Aunque sin formar parte de los sectores mayoritarios, destacan también otras huelgas llevadas a cabo en 2026 en Aragón como la de Majorel, una empresa internacional de servicios integrada en el grupo Teleperfomance. La causa fue un expediente de regulación de empleo (ERE) con el que en un primer momento se dejaba en la calle a 422 personas y que al final, después de varias protestas y un acuerdo firmado con CCOO y USO, se redujo a 407.

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A la vez que el verano han llegado las vacaciones y con ellas también el cese de las huelgas en Aragón. Pero no es el final. El colectivo médico advirtió de que volverían a parar su actividad a la vuelta de las vacaciones si el conflicto con el ministerio continúa enquistado, y amenazó con volver a movilizarse en la comunidad si las negociaciones con el Ejecutivo autonómico, con el que ahora están en conversación, no fructifican. También la escuela pública valorará nuevas acciones si se retoma la concertación del Bachillerato, como el Gobierno aragonés anunció que haría.