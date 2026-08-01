Una de las autovías más utilizadas por los aragoneses en verano estrena radares con IA: estas son las multas

En verano los desplazamientos en coche son habituales. Uno de los destinos favoritos para los aragoneses es la playa. Cambrils y Salou son los lugares elegidos por muchos para huir del calor y refrescarse. Sin embargo, para los conductores y los pasajeros de los coches tendrán que tener cuidado porque en la A-2 se han estrenado unos nuevos radares.

Esta vía une Madrid con Barcelona, pero un gran tramo discurre por Aragón, pasando por Zaragoza. Por eso, al ir a la playa es más que probable que un tramo del trayecto los aragoneses lo hagan por esta autovía. Ha sido en el tramo de Cataluña donde el Servei Català de Trànsit ha iniciado una prueba piloto con Inteligencia Artificial en esta carretera y en la AP-7 (eje que comunica toda la costa mediterránea española desde la frontera con Francia hasta Guadiaro).

Imagen captada por el sistema de conductor sin cinturón / Trànsit

Dos finalidades claras

Los radares tienen la finalidad de detectar el uso indebido del teléfono móvil y la no utilización del cinturón de seguridad. Estas conductas de riesgo las identifican utilizando una tecnología innovadora que incorpora cámaras de alta definición y algoritmos de IA a los carros-remolque.

Este sistema ya se ha probado en varios países europeos y ha sido ahora, en verano, cuando el servicio catalán de tránsito ha puesto en marcha está prueba. Su objetivo es extenderlo a todas la red de vías de la comunidad autónoma catalana, pero, por el momento, solo está en estas dos vías para entrenarla en diferentes entornos de circulación y diferentes volúmenes de tráfico.

15.000 casos identificados

Entre junio y julio (los dos meses que lleva funcionando el sistema) se han detectado sumando las dos vías 8.500 casos de uso inadecuado del teléfono móvil y más de 4.500 infracciones relacionadas con el cinturón de seguridad.

En el caso de uso del móvil los radares son capaces de detectar dos tipos de infracciones. Primero, conductores sujetando el móvil con la mano y, segundo, los que lo utilizan mientras lo apoyan en sus piernas. Estas infracciones suponen 200 euros de multa y puede llegar a ser castigadas también con la retirada de hasta 6 puntos del carné.

Persona usando el móvil mientras conduce / Pexels

Los datos obtenidos indican que entre un 3,6% y un 6,6% de los conductores observados podrían estar utilizando el teléfono durante la conducción, en función del tipo de vía y de las condiciones del tráfico.

4.500 personas sin cinturón de seguridad

Por su parte, este nuevo sistema lleva detectados 4.500 casos de personas que circulaban sin cinturón de seguridad o lo utilizan mal. Esto supone una multa de 200 euros y conlleva la pérdida de 4 puntos del carné si el infractor es el conductor. Si el infractor es un pasajero adulto, la multa económica va dirigida a él directamente sin restar puntos, mientras que si el pasajero es menor de edad, la responsabilidad recae en el conductor.

Según el estudio, entre el 1,3% y el 1,8% de los ocupantes de los vehículos observados no usan correctamente este sistema de seguridad.

Persona poniéndose el cinturón de seguridad / El periódico de Aragón

Esta prueba también ha permitido demostrar el correcto funcionamiento de la inteligencia artificial. En el caso de la no utilización de cinturones ha tenido niveles de precisión por encima del 70% y en el caso del uso de los dispositivos móviles de más del 84%.

Patrones en las infracciones

Además, ha permitido ver patrones que varían en función del tipo de vía, el día de la semana y la franja horaria. El móvil se utiliza más en la A-2. Los datos también muestran que las distracciones relacionadas con el móvil son más frecuentes durante los días laborables, especialmente, entre miércoles y viernes, mientras que los niveles más bajos se registran durante los fines de semana.

En cuanto al no uso del cinturón de seguridad, es una infracción que ocurre más en la AP-7. Este tipo de ilegalidades ocurren de forma mayor en los fines de semana y es una incidencia que aumenta sobre todo por las noches y de madrugada.

"Siniestralidad muy dispersa"

Según Trànsit, mientras que las vías periurbanas concentran una mayor incidencia del uso del móvil al volante, las vías de alta capacidad registran porcentajes más elevados de incumplimiento del uso del cinturón de seguridad. En la presentación de este sistema el director del servicio de tránsito, Ramon Lamiel, ha señalado que "en la red viaria catalana la siniestralidad está muy dispersa y apostamos por una estrategia de movilidad en el control y la vigilancia, que es lo que nos proporciona esta tecnología con remolque".

Desde la organización creen que este sistema va a permitir conocer con más profundidad y de forma objetiva los hábitos de los conductores. De esta forma, se puede actuar con mejor precisión en futuras campañas.