El pequeño pueblo de Zaragoza que esconde una piscina municipal donde comer una de las mejores paellas de Aragón: "Un sitio de lujo"

Todo el mundo busca algún lugar en el que refugiarse de las temperaturas extremas en verano, especialmente con las constantes olas de calor que estamos viviendo en Aragón. Siempre es ventajoso si este lugar tiene buenos sitios donde comer y, además, una piscina municipal apta para el uso y abierta.

Por suerte para las personas que viven en Zaragoza, no hay que mirar fuera de esta provincia. Una de las múltiples opciones se encuentra en Tosos, a menos de una hora en coche. Este municipio de más de 200 habitantes es el lugar ideal para comer y pasar el día, disfrutando de sus maravillosos alrededores y de todo lo que tiene que ofrecer.

Cuando el sol aprieta, las piscinas de los pueblos se convierten en el auténtico corazón de la comarca, y la de Tosos no es la excepción. Rodeada de la tranquilidad característica de la ribera del río Huerva, la piscina municipal ofrece unas instalaciones muy cuidadas. Cuenta con zonas de césped donde extender la toalla bajo la sombra de los árboles.

El mejor acompañante a un baño: la paella

Una jornada de verano no estaría completa sin una buena comida. El servicio de bar del que disponen las piscinas cuanta con más de 4,5 estrellas en plataformas de reseñas como Google Reviews. Sus clientes destacan tanto la calidad de la comida como el buen trato recibido.

De entre los platos más destacados, se suele mencionar la paella que, según los que la han probado, es "las paellas están riquísimas, de las mejores". También mencionan que se suelen tener que encargar con antelación. Fuera del entorno de la piscina, destacan los platos tradicionales, con carnes de la zona, junto a raciones como bravas y calamares. Todo ello con una increíble relación calidad/precio.

Vista panorámica de Tosos / WikiMedia

Tosos: Un paseo por la historia y la piedra

Tosos está anclado en la comarca del Campo de Cariñena y destaca por su caprichosa geografía. El pueblo se encuentra flanqueado por formaciones rocosas impresionantes y está dividido por el paso del río Huerva, lo que le confiere un cierto encanto rural inigualable.

Entre sus tranquilas calles destaca la Iglesia de Santa María la Mayor, centro del patrimonio cultural de Tosos. Tampoco hay que olvidar los restos del antiguo Castillo del Santo, conocido también como el Castillo La Casaza situado en las cercanías de la Peña Tajada. Aunque hoy en día solo quedan algunas ruinas integradas en la roca, subir hasta su ubicación ofrece una panorámica espectacular del pueblo y del valle. Es un mirador natural que ningún amante de la fotografía o de los paisajes debería perderse.

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Imagen de la Peña Tajada / Servicio Especial

Naturaleza en estado puro: El Embalse de Las Torcas

Para quienes prefieren combinar el relax de la piscina con un poco de turismo activo, el entorno natural de Tosos es un auténtico lujo. A muy pocos kilómetros del centro del pueblo se encuentra el Embalse de Las Torcas, a menudo conocido simplemente como el pantano de Tosos. Este embalse, construido en el cauce del río Huerva, crea un ecosistema espectacular donde el agua se abre paso entre desfiladeros, pinares y rocas calizas.