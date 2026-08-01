El espejo en el que mirarse para la futura Agencia Estatal de Salud Pública en Zaragoza: el germen de la descentralización en Aragón está en Teruel

Esta semana el Gobierno central ha anunciado que la futura sede de la Agencia Estatal de Salud Pública de España se instalará en el Pabellón de Aragón de la Expo de Zaragoza. Una apuesta por la descentralización administrativa que, no sin polémica por las críticas de las ciudades aspirantes que han perdido, ha confiado en Aragón como lugar donde aterrizar nuevos servicios que sirvan para el resto del país. Sin embargo, no será la primera experiencia de este tipo en la comunidad. Hace exactamente cinco años, desde julio de 2021, que esta descentralización estatal existe en el territorio. La sede pionera está localizada en Teruel, llegó de la mano de Renfe y ya da cobertura al conjunto de España tras crear 45 empleos, el 95% de ellos ocupados por turolenses.

La creación del Centro de Competencias Digitales de Renfe en Teruel «tuvo un doble objetivo: descentralizar servicios para luchar contra la despoblación y acelerar la transformación digital de la compañía». El mismo desafío que después llevó a la compañía a contar con centros de estas características en Alcazar de San Juan, Miranda de Ebro, Linares, Mérida, Monforte de Lemos y Port Bou, cada uno con diferentes cometidos», explican desde Renfe.

Su estreno también ha supuesto la llegada de nuevas familias a la ciudad y su plantilla cuenta con un 25% de mujeres. La mayoría de los que trabajan allí ahora, cinco años después, procede de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel y del IES Segundo de Chomón de la capital. Aunque luego reciben formación específica para las tareas que desarrollan.

El Centro de Competencias Digitales de Teruel «se encarga de mantener la plataforma tecnológica de Renfe, para lo que gestiona unos 1.600 servidores virtuales y 75 físicos. Registra más de 50 soluciones tecnológicas diferentes y 40 sistemas de almacenamiento, y soporta unos tres millones de mails al mes, además de garantizar el funcionamiento de la página web de Renfe», explican las fuentes consultadas.

El centro, gestionado por LogiRail, colabora con instituciones y entidades locales para impulsar al máximo las capacidades territoriales y favorecer el desarrollo local alrededor de la actividad tecnológica. Y ejerce, como sede pionera de la descentralización en Aragón, de ejemplo para que otras servicios aterricen en el territorio en el futuro porque confiar en otros territorios que no son Madrid es posible.