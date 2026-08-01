Galáctica celebrará el eclipse solar en Teruel con "un festival de día y medio" con astronautas y ponentes internacionales

El Centro de Difusión y Práctica de la Astronomía Galáctica propone, desde Arcos de las Salinas (Teruel), Galáctica Eclipse Experience 2026, "un festival de día y medio" con ponentes nacionales e internacionales para celebrar el histórico eclipse solar total del próximo 12 de agosto, aprovechando que la Sierra de Javalambre será uno de los enclaves privilegiados para observar este fenómeno, ya que está dentro de la franja de totalidad y es uno de los lugares donde menos probabilidad hay de que una nube estropee el momento.

El responsable de Divulgación Científica de Galáctica, Nacho Pérez, ha avanzado que las actividades comenzarán un día antes del eclipse con las acreditaciones, talleres, visitas a las instalaciones y una mesa redonda "muy potente" con distintas personalidades del mundo científico, entre las que habrá astronautas, responsables de misiones espaciales como Arrakihs --programa científico liderado por España que investiga la materia oscura-- o el escritor y periodista Javier Sierra. Este día, tendrá lugar también la primera sesión nocturna de observación de las perseidas, acompañada de música en directo.

Será el día 12 cuando llegarán los platos fuertes, con la participación del conocido meteorólogo y divulgador Mario Picazo y el periodista científico José Manuel Nieves.

También participarán Juan Carlos Cortés (Agencia Espacial Española), Pablo Álvarez, Juha-Pekka Luntama y Marco Ferrazzani (Agencia Espacial Europea), Raúl Torres (PLD Space), Rafael Guzmán (CSIC), en unas intervenciones que abordarán el fenómeno del eclipse, la actividad solar y el contexto actual de la exploración espacial con un enfoque divulgativo y accesible.

Eclipse y perseidas: "Una noche para el recuerdo"

Además, habrá varios telescopios solares en Galáctica pendientes del eclipse y Nacho Pérez ha añadido que este fenómeno astronómico va a coincidir con las tradicionales perseidas o lágrimas de San Lorenzo, con lo que los asistentes podrán compartir "dos noches para el recuerdo con esas lluvias de estrellas".

El programa incluirá, además de las ponencias, observaciones solares y nocturnas, talleres y actividades divulgativas.

"Va a ser una noche para el recuerdo y, sobre todo, vamos a compartir, a vivir y a sentir un eclipse total de Sol como no vamos a ver nunca ninguno los que estamos vivos ahora", ha remarcado el responsable de Galáctica, en referencia a que el último que se pudo ver en la península ibérica fue en 1912, y a que no se podrá observar otro hasta dentro de varias décadas, a excepción de una estrecha franja de la costa andaluza y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que podrán disfrutar de uno en agosto del año que viene.

Asimismo, ha recalcado la importancia de tomar protecciones y usar gafas especiales homologadas para observar el eclipse: "Hay que ponérselas para ver cómo pasa el disco lunar por delante del disco solar y, en la totalidad, te las quitas y a disfrutar del espectáculo, del sonido de la gente gritando, de ese cielo negro, cómo se ve el Sol con su corona", ha dicho, en referencia a que, sobre las 20.30 horas, cuando el disco lunar tape por completo el Sol, parecerá que se hace de noche. A continuación, una vez pase el poco más de un minuto de totalidad, hay que ponerse de nuevo las gafas, aunque por muy poco rato ya que el fenómeno finalizará pocos minutos antes del ocaso.

Una danza entre la Tierra, la Luna y el Sol

"Creo que después de que pase la totalidad hay que disfrutar, vivir y celebrar lo que acabamos de ver, que es la danza o el baile entre tres cuerpos: la Tierra, la Luna y el Sol", ha remachado.

Pérez ha reconocido que esperan que el próximo 12 de agosto sea una "locura", aunque también "muy interesante" porque ofrecerá "momentos únicos para sentir la ciencia" y para "ver cómo la gravedad está ordenando la materia".

Ha admitido que "vivir o sentir la ciencia no siempre es fácil porque a veces somos capaces de dar chapas infumables de tres horas, pero también tenemos que intentar comunicar de forma cercana y accesible para todos y los eventos como estos son nuestra mejor herramienta".

En definitiva, la propuesta combina observación guiada del eclipse con telescopios profesionales, explicaciones en directo por parte de astrónomos y divulgadores, gastronomía y espacios de descanso. La diversión la pondrán los talleres: para aprender a fotografiar el eclipse, para entender fenómenos y jugar con la astronomía o para disfrutar naturaleza y gastronomía, con el objetivo de atraer tanto a aficionados como a familias y público general.

Galáctica

Galáctica, con más de 1.500 metros cuadrados, es "el museo astronómico más grande Europa", con 20 telescopios y actividades de observación todos los fines de semana, que está abierto a visitantes. En temporada alta --julio y agosto--, abre sus puertas todos los días de miércoles a domingo.

Acaba de cumplir tres años desde su inauguración en abril de 2023. Actualmente, el centro está nominado a los premios a Museo Europeo del Año 2026, lo que se suma a reconocimientos ya recibidos como el Premio Nacional de Arquitectura en Vidrio 2015.

El museo está dividido en cinco ámbitos, que abordan cuestiones como la calidad del cielo y la contaminación lumínica --en lo que esta zona de la provincia de Teruel es privilegiada, por su baja densidad de población, menor que la de Siberia, y por la concienciación de su población--, el Observatorio Astrofísico de Javalambre --situado unos kilómetros más arriba en el Pico del Buitre--, la historia de la astronomía, la cosmología y el universo desde el Big Bang y la astrofísica y los grandes descubrimientos.

Sus pasillos enseñan también que para entender el universo hay que observarlo en todas las longitudes del espectro electromagnéticos y destaca una línea del tiempo que seguro que llama la atención y hace reflexionar a muchos visitantes.

Se trata de una línea del tiempo que divide la historia del universo desde el Big Bang hasta la actualidad tomando como referencia un año natural. De este modo, no aparecen las plantas hasta el 5 de diciembre y los vertebrados hasta el 17 de ese mismo mes. Los dinosaurios, que vivieron millones de años, llegan el 28 de diciembre.

El turno de los primeros homínidos no llega hasta las 21.30 horas del 31 de diciembre y nuestra especie, el 'Homo Sapiens', lo hace a las 23.52 horas. No es hasta 23 segundos antes de medianoche cuando se inventa la agricultura y prácticamente toda la historia que se estudia en los libros de texto apenas abarca unos pocos segundos en toda esa historia anual del universo.

Un último ámbito de Galáctica está sobre la azotea, donde hay espacio dedicado a telescopios y en homenaje a la mujer en la ciencia, con nueve cúpulas que llevan el nombre de nueve mujeres a las que debemos descubrimientos claves en áreas como la física estelar, las galaxias o la cosmología.

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Estas nueve científicas son Caroline Herschel --descubridora de cometas--, Henrietta Swan Leavitt --descubridora de la relación período-luminosidad de las estrellas cefeidas--, Annie Jump Cannon --quien desarrolló el sistema moderno de clasificación espectral de las estrellas--, Cecilia Payne-Gaposchkin --quien demostró que las estrellas están compuestas principalmente de hidrógeno y helio--, Vera Rubin --aportó las primeras evidencias de la existencia de la materia oscura--, Jocelyn Bell Burnell --descubridora de los púlsares--, Margaret Geller --pionera del estudio a gran escala del universo--, Sandra Faber --referente en el estudio de las galaxias y su evolución-- y Andrea Ghez --Premio Nobel de Física por demostrar la existencia de un agujero masivo supermasivo en la Vía Láctea.