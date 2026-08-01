Infraestructuras sanitarias
Gaspar Llamazares (IU) pide recurrir la adjudicación de la Agencia de Salud Pública a Zaragoza: "Es un traje a medida"
El grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Oviedo denuncia que la exclusión de la capital asturiana responde a un "planteamiento arbitrario" diseñado para favorecer a la capital aragonesa
El grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Oviedo, liderado por Gaspar Llamazares, ha denunciado que la exclusión de la capital asturiana para albergar la futura Agencia Estatal de Salud Pública "no responde a un error de cálculo técnico en la superficie del edificio Calatrava, sino a un planteamiento arbitrario" diseñado para favorecer la candidatura de Zaragoza, por lo que considera que debe recurrirse la adjudicación.
El portavoz de la coalición, Gaspar Llamazares, ha calificado la resolución del comité de valoración como una "puja al alza ajena a los criterios iniciales del proceso descentralizador, orientada a primar a la opción aragonesa y a menospreciar al resto de aspirantes".
El concejal ha subrayado que la propuesta ovetense "cumplía o superaba todos los requisitos en materia de accesibilidad para el funcionariado, mercado de vivienda y experiencia en gestión sanitaria" acumulada durante la crisis del covid, frente a una candidatura rival que "infló la superficie solicitada y añadió una sede adicional".
Llamazares ha afirmado que la decisión final constituye un "traje hecho a medida predeterminado desde el principio para la capital de Aragón", y ha descartado que existiera incompatibilidad alguna en el proyecto presentado por el Ayuntamiento de Oviedo.
Ante esta resolución, el líder municipal de IU considera que al consistorio ovetense y al Gobierno del Principado de Asturias tan solo les queda la vía del recurso formal para impugnar la adjudicación de la sede del organismo de salud pública a la capital aragonesa.
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