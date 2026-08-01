Gastronomía
Ya hay tapa ganadora en el Festival Vino Somontano: "Melosa papada y oscense pollito" del restaurante Las Torres de Huesca
La 'Melosa papada y oscense pollito' del restaurante Las Torres, de Huesca, ha sido elegida como la mejor tapa del Festival Vino Somontano 2026. Así lo ha decidido el jurado del concurso en el marco de la Muestra del Vino Somontano tras degustar todas las tapas que se ofrecen allí. El jurado otorgaba el único premio de la categoría la mención especial 'Aragón Sabor de Verdad' al “Tortelato blanco de Casa Melsa y Gelats Sarrate” de La Lonja del Vino con Embutidos Artesanos Melsa.
En la categoría de “Mejor Tapa” en la que el restaurante “Las Torres” ha sido el primer clasificado, dos tapas dulces se alzan como segunda y tercera clasificadas: el “Helado Biarritz” de la pastelería Biarritz Albás, de Barbastro, es la segunda y la “Crema de vainilla y leche de oveja de Fonz”, del restaurante L’Usuella, de Barbastro, la tercera.
Los cuatro ganadores son veteranos entre los restaurantes y establecimientos que, en diferentes ediciones, han recibido este reconocimiento que pone en valor la excelencia y buen hacer de los restaurantes y establecimientos participantes en la Muestra Gastronómica del Festival Vino Somontano.
Durante esta noche y la de mañana, domingo, último día del festival, podrán degustarse las tapas ganadoras y todas las demás que conforman uno de los mejores escaparates gastronómicos de la provincia de Huesca, el Festival Vino Somontano.
El Jurado
La Muestra Gastronómica ha sido, por cuarto año consecutivo, el escenario del Concurso de Tapas Festival Vino Somontano cuyo Jurado ha sido presidido por el periodista gastronómico José Miguel Urtasun. Junto a él, han decidido las tapas ganadoras Javier Puyal, miembro de la Junta de la Asociación de Hostelería y Turismo de Huesca; Javier Robles, Presidente de la Asociación de Cocineros de Aragón y los reconocidos periodistas gastronómicos Enric Ribera, Mariano Millán, Alejandro Toquero, Ángel Moreno, Florentino Fondevila y Natalia Fondevila. Completaba el jurado Óscar Torres, Director Técnico de la DO Somontano, entidad organizadora del concurso y del Festival Vino Somontano.
Dos días quedan para disfrutar de esta edición del Festival Vino Somontano.
Esta tarde, la cata “Las cenas inolvidables” del ciclo “Sumérgete en la gran fiesta del vino Somontano” con la sumiller Raquel Latre, abrirá la tercera jornada del festival. El espectáculo “Cleptómago” del mago Shado ofrecerá dos funciones tras agotarse las entradas de la primera sesión.
A partir de las nueve de la noche, brillará, de nuevo, la estrella del Festival: la Muestra del Vino Somontano y la “Experiencia Gastronómica” con el chef Estrella Michelín, Eduardo Salanova, del restaurante Canfranc Express. Después, como espectacular cierre de las novedosas y exitosas sesiones de DJs de este año, “pincharán”, de una a seis de la madrugada, Alex Pardos, Carlos Jean y Alex Curreya.
Mañana, último día del Festival, a las seis de la tarde, se despedirá esta edición tan especial del certamen con la cata temática “El brindis final” impartida por la sumiller Raquel Latre y, a partir de las nueve, la Muestra Gastronómica, eje y estrella del certamen, volverá a brillar y en ella, la “Experiencia Gastronómica” con Carmelo Bosque del restaurante Lillas Pastia.
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