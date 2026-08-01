Kiko Rivera cancela su concierto en las fiestas patronales de un municipio de Zaragoza tras sufrir un ictus: este será su sustituto

Kiko Rivera no actuará finalmente en las fiestas patronales de Calatayud. El DJ y cantante ha cancelado toda su agenda profesional después de haber sufrido un segundo ictus hace apenas unos días, un problema de salud que le ha obligado a apartarse de los escenarios para centrarse por completo en su recuperación. Su ausencia afectará directamente a las fiestas de San Roque, donde estaba prevista su actuación en la peña Solera el próximo 15 de agosto.

El hijo de Isabel Pantoja empieza poco a poco a recuperar la normalidad tras recibir el alta hospitalaria. Las primeras imágenes después de abandonar el hospital le muestran tranquilo y acompañado por su pareja, Lola García, que no se ha separado de él durante este complicado proceso. El artista afronta ahora una etapa diferente en la que su prioridad ya no serán los compromisos profesionales, sino su salud y el descanso junto a su familia. Kiko Rivera había sido un habitual en Calatayud durante los últimos años actuando también en el Calatafest.

Kiko Rivera reaparece tras su ictus / EUROPA PRESS

Aarón Sevilla será su sustituto en Calatayud

La organización ya ha anunciado el nombre elegido para ocupar el hueco dejado por Kiko Rivera. El sustituto será Aarón Sevilla, uno de los nombres con mayor proyección dentro de la escena electrónica actual. El DJ aterrizará en la peña Solera con un set cargado de energía, ritmo y mucho groove para hacer vibrar al público bilbilitano durante una de las noches grandes de las fiestas. El mexicano también ha confirmado su presencia en Zaragoza para las Fiestas del Pilar en la Manycome de Torreluna.

La baja de Kiko Rivera era una posibilidad que venía planeando sobre el cartel desde que se conoció su ingreso hospitalario. Aunque su actuación todavía figuraba entre los nombres destacados de la programación, la cancelación de toda su agenda ha terminado por confirmar que el artista no estará en Calatayud este verano.

Calatayud celebra San Roque del 13 al 16 de agosto

Las fiestas de San Roque se celebrarán en Calatayud del 13 al 16 de agosto, aunque la programación musical comenzará antes con varias actuaciones previas. La ciudad combinará durante esos días los actos tradicionales vinculados al santo, como la subida a la ermita, el sorteo del santo o la misa por los peñistas fallecidos, con una amplia agenda festiva en peñas, recintos y espacios de ocio.

Uno de los primeros nombres propios será Ruth la empoderada, que actuará el 8 de agosto en el Recinto Ferial a las 23.30 horas. La influencer y cantante, conocida por canciones como ‘Me sentí empoderada’ o ‘Pekeñita pero matona’, se ha hecho popular por sus apariciones televisivas y por dar visibilidad al síndrome de Silver-Russell, enfermedad que padece.

Ruth Empoderada en una imagen de archivo / EL PERIÓDICO

El día previo al inicio oficial de las fiestas, el 12 de agosto, será el turno de El Cejas, que actuará en la peña Los que faltaban para calentar el ambiente antes del cohete que dará comienzo a las celebraciones.

Leticia Sabater, Natalia OT y más DJs

Con las fiestas ya en marcha, el 13 de agosto llegarán varios nombres conocidos. Natalia Rodríguez, participante de la primera edición de Operación Triunfo, actuará en la peña Los que faltaban. Ese mismo día también pincharán Brenda Serna en la peña Nogara y DJ Bacardit en El Cachirulo.

El 14 de agosto será una de las noches más esperadas por el público más festivo, con la actuación de Leticia Sabater, uno de los nombres habituales en fiestas populares de toda España. La artista actuará en la misma peña por la que pasarán previamente El Cejas y Natalia OT.

El último día de las fiestas, el 16 de agosto, también habrá otro rostro conocido por su participación en ‘La Casa de los Gemelos’. Se trata de Sweet Flow, que acudirá a Calatayud en su faceta de pinchadiscos para actuar en la peña El Cachirulo.