Nueva alerta por incendios en el Pirineo aragonés: un fuego dispara las alarmas a 2.000 metros de altitud

Las tormentas eléctricas de los últimos días han dado un nuevo sobresalto a Aragón provocando incendios en zonas de muy complicado acceso para los equipos de extinción que llevan todo el verano atendiendo numerosas alertas por el fuego. En este caso, la dificultad es que se están produciendo a más de 2.000 metros de altitud, por lo que es necesario recurrir a los medios aéreos para que las llamas no vayan a más.

En las últimas horas, la principal preocupación se localiza en la comarca de Ribagorza, por un incendio forestal declarado en la Sierra Calva, macizo perteneciente al término municipal de Seira. El fuego, activo desde las 18.20 horas del pasado viernes, sigue activo y con importantes columnas de humo coronando el paisaje del Pirineo en esta zona de Aragón.

El fuego se ha originado en Sierra Calva, en Seira, a más de 2.000 metros de altitud. / Infoar

Para la extinción de este nuevo incendio en la comunidad se ha desplegado un importante dispositivo del operativo de Infoar, dependiente del Gobierno de Aragón con cinco helicópteros con brigadas helitransportadas, otro de coordinación aérea, así como efectivos de las brigadas terrestres de bomberos forestales y Agentes para la Protección de la Naturaleza. Por parte de otras administraciones, también se han enviado a la zona dos medios aéreos pertenecientes al Miteco (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico).

Sus trabajos se suman a los realizados en las últimas 24 horas en otros puntos del Pirineo, ya que se detectaron más de una decena de conatos de incendio en la cordillera, provocados por las tormentas con descarga eléctrica registradas en la zona durante la jornada de este viernes, 31 de julio. Ninguno de ellos abarca una superficie preocupante de hectáreas, como los registrados durante el mes de julio, pero preocupan igualmente por la dificultad para acceder a ellos y hacer una extinción más rápida de las llamas.