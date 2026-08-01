El pequeño pueblo de Zaragoza con el encierro más particular de España: "Un autobús sustituye a las vaquillas"

Mientras muchos pueblos celebran encierros con toroso vaquillas, pero en este pequeño municipio de Zaragoza llevan décadas corriendo delante de un autobús. Es una de las tradiciones más curiosas de las fiestas de San Félix y cada verano vuelve a reunir a decenas de jóvenes.

Se trata de Torralba de Ribota, ubicado en la comarca de la Comunidad de Calatayud y a una hora de Zaragoza en coche. Esta localidad aragonesa celebra este año las fiestas que son del 31 de julio al 4 de agosto. Cinco días donde el pueblo se llena de gente y la celebración no para. Sin duda, de entre todas las actividades preparadas hay una que llama especialmente la atención.

Celebración en las fiestas de San Félix / Ayuntamiento de Torralba de Ribota

El encierro del autobús

Se trata del famoso encierro del coche de línea. Algo que se lleva a cabo varios de los días festivos y consiste en que por la mañana, como si de unos toros se tratase, un autobús realiza una ruta por la carretera mientras delante los interesados corren y lo recortan.

El alcalde de la localidad, Diego Percebal, afirma que "es una tradición que los jóvenes llevan haciendo desde hace mucho tiempo". "El primer año que se hizo no lo sé, pero yo recuerdo que siempre se ha hecho. La primera vez debió ser algo improvisado de los jóvenes del pueblo y se ha ido continuando", explica el edil.

Actividad improvisada

La actividad se realiza al margen del ayuntamiento y de la comisión de fiestas, pero ha llegado a un nivel de popularidad que cada año se repite y tiene un gran ambiente donde las risas son lo más importante. Percebal comenta que no pueden poner esta actividad en el programa de fiestas porque no es algo muy correcto o adecuado, por lo que no es algo oficial de la programación festiva. "Ponemos acompañamos al autobús o algo similar", confiesa.

El bus es el de línea habitual, no está preparado Diego Percebal — Alcalde de Torralba de Ribota

Para el encierro no se lleva a cabo una preparación especial. "El bus es el de línea habitual, no está preparado y la ruta que hace es la que hace de normal", detalla el alcalde. Por eso mismo, el encierro solo se hace los días que hay línea y, este año, será el lunes y el martes.

Atractivo para los jóvenes

Muchos jóvenes disfrazados son habitualmente los valientes que aguantan tras una noche de fiesta, esperan a que el 'extraño' toro salga a su ruta habitual para plantarse delante de él e iniciar la carrera como si de San Fermín se tratase. "Se hace a las 8 de la mañana que es cuando pasa el autobús y es un momento donde la gente lleva todo el trote encima de estar por la noche de fiesta", dice.

En cuanto a los disfraces, no es propio de la tradición de correr delante del coche de línea, sino que más bien es un solape. "Es también habitual que a las charangas de las 9 de la mañana se vaya disfrazado, por lo que, como va justo antes el encierro, aprovechan para ir así en ambas actividades", explica el edil.

Otras actividades

Los días del 31 de julio al 4 de agosto "son el momento que más gente vuelve al pueblo", comenta el alcalde. "También son días de mucha faena, pero se hacen con mucha ilusión", afirma. Además, de este particular encierro, durante los 5 días Torralba de Ribota se llena de vida y numerosas cosas programadas.

"Todo está organizado por la comisión de fiestas, tienen total libertad", explica Percebal. De este modo, en el programa se hay actuaciones musicales, de orquestas, DJs y charangas; torneos de guiñote, cenas, bingos y, eso sí, este año, a pesar de tenerlos comprados, no habrá fuegos artificiales. "La plaza del pueblo es el centro neurálgico de las fiestas y se pondrá fin a la celebración de San Félix, en este lugar con una cena con todos los vecinos", concluye el alcalde.