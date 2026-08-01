Susana Montero, bióloga del Acuario de Zaragoza y del Oceànografic: "O logramos que la gente se emocione o perderemos a las especies"

El ajolote es el anfibio influencer: famoso a nivel internacional, le da "voz y voto" al resto de animales de su clase. Lo cuenta Susana Montero, la responsable de Biología de la División de Acuarios de Global Omnium que dirige el Oceanogràfic de Valencia, el Acuario de Sevilla y desde abril también el de Zaragoza. En él se estrenó este viernes una instalación dedicada a la divulgación en la que se ha hecho del ajolote el gran protagonista con intención de que la población reciba un mensaje de educación y concienciación sobre las especies que están amenazadas, como es su caso.

"El mundo anfibio es de los más desconocidos, y sus animales vertebrados están seriamente amenazados", informa Montero. Como el ajolote tiene fama a nivel mundial, el nuevo operador que dirige el Acuario de Zaragoza ha querido abrir el camino dando a conocer cómo funciona el mundo de este animal en peligro. "De esta forma, cada persona que entra, recibe un mensaje de concienciación", apunta.

Y este es solo el primer paso. La bióloga explica que la intención de Global Omnium es acercar el mundo acuático a la población de manera sencilla porque "no hacen falta mensajes técnicos, sino todo lo contrario: hacer que la ciencia llegue a toda la ciudadanía". "Esa es la filosofía fundamental", sostiene Montero, que subraya que buscan trabajar en la conservación animal y la educación ambiental "para todos". "Si solo lo trabajamos desde los grupos técnicos, perderemos a las especies. O logramos que toda la gente se emocione y sienta que forma parte de un proyecto, o las perderemos", alerta.

Josema Molina

La instalación inaugurada este viernes es así una primera ventana a lo que podría ser el futuro del Acuario de Zaragoza, que según sostiene la experta pasa por "mostrar el trabajo que se hace detrás de los muros y en el medio natural de las especies que están en peligro". El ajolote ha sido la primera apuesta por su popularidad, y le seguirán los anfibios del Ebro, "el corazón de Aragón". "Trabajar con la fauna local amenazada es fundamental, hay que darle prioridad y valor", remarca. La conservación de la rana pirenaica es otro de los grandes ejes de trabajo.

Aunque todavía está por definir cuál será el siguiente animal que dar a conocer, Montero adelanta que el operador quiere "seguir trabajando en la línea de los reptiles, que son un grupo muy presionado". Menciona las tortugas acuáticas del Acuario de Zaragoza, que califica de "increíbles", y asegura que incorporar la capital aragonesa a la División de Acuarios de Global Omnium es sumar fuerzas ya que tiene "el acuario fluvial más grande de toda Europa".

"Con esta nueva entrada hacemos una sinergia de fuerzas tanto de los técnicos que ya trabajaban en conservación como los que trabajamos en otros centros. Zaragoza da ese aporte de animales de agua dulce y permite que podamos unir fuerzas desde muchos puntos diferentes de la península", remarca. Del grupo de trabajo forman parte más de diez biólogos y a ellos se suman los directivos.

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Montero asegura que ya se notan los primeros cambios en el Acuario de Zaragoza: la forma de contar el mensaje y la manera de participar en el centro para que la población "lo conozca de forma sencilla". "Si no se sabe nada no podemos ayudar a las especies, y esa es nuestra labor, dar consejos y formación al público de forma entretenida y bonita porque, recordemos, todo está conectado. Parece que somos nosotros y el resto, pero formamos parte de esa naturaleza y hay que hacer la reflexión de que no solo es por esa rana, sino también por ti", concluye.