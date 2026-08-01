Tropiezos y malas decisiones: solo el 17% de los rescates de Aragón se produce en la alta montaña

Con la llegada del mes de agosto las cumbres pirenaicas y los espacios naturales se llenan de deportistas, turistas y aficionados a la naturaleza. Asociada a esta actividad van parejos los accidentes y rescates, que según los últimos datos difundidos por la campaña Montaña Segura en el pasado año marcaron un ligero descenso a pesar del aumento de visitantes. En total, en 2025 la Guardia Civil realizó en Aragón 562 rescates en montaña, auxiliando a 865 personas. Fueron 47 rescates y 160 personas menos que en 2024, pero continúa marcando la tendencia ascendente de toda la serie analizada, siendo valores superiores a los del 2023 y años anteriores.

"A la hora de analizar los datos de rescates se suele buscar la espectacularidad, pero lo que nos dicen las estadísticas es que en todo tipo de prácticas se producen accidentes", manifiesta la coordinadora de la campaña, Marta Ferrer. De hecho, las cifras del pasado año demuestran que el 49% de las personas que tuvieron que ser atendidas por la Guardia Civil y otros cuerpos de rescate estaban realizando prácticas de poco riesgo como el senderismo. Únicamente un 17% de las personas que necesitaron atención se encontraba en la alta montaña o en crestas en prácticas de montañismo deportivo. Otro 9% tuvieron que ser atendidos por encontrarse en zonas de barranquismo.

Que la montaña es un factor de riesgo en cualquier condición, por lo que es necesario extremar la seguridad en todo momento también queda reflejado en los periodos de más conflictividad, que son los más concurridos, pero no necesariamente por personas con gran experiencia en el medio natural. Los meses de julio y agosto es el momento en el que se tiene constancia de más atención por parte de los especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim), siendo un 19% y un 22% respectivamente. En total, el tercer trimestre de 2025 concentró el 52% de la actividad de este cuerpo en todo el año, siendo un 45% de los mismos desarrollados en fin de semana. En la montaña solo se produjeron un 4% de fallecimientos.

Uno de los integrantes de los grupos de rescate de la Guardia Civil en Benasque, este mes de julio. / Laura Trives

La coordinadora de Montaña Segura reconoce que el auge de las redes sociales favorece un aumento de las personas que se acercan al turismo de naturaleza, aunque en muchos de estos casos no inician su relación con el medio en zonas de complicación técnica. De hecho, el 48% de los accidentes son por tropiezos y caídas, seguido en un 42% por problemas con la toma de decisiones. Esto tiene que ver con la falta de conocimiento del terreno, cambios meteorológicos o incidencias logísticas. "Es importante llevar preparado un plan alternativo que permita acortar la actividad cuando algo no sale bien si necesidad de tener la sensación de haber desaprovechado el día", destacan desde la plataforma informativa pública para la prevención de accidentes en el medio natural impulsada por el Gobierno de Aragón, la Federación Aragonesa de Montañismo (FAM) y el grupo Aramón. "Si algo se complica lo mejor es dar la vuelta, no se debe confundir la buena suerte con el buen hacer", explica Ferrer.

Ferrer precisa que no todas las intervenciones de la Guardia Civil en la montaña tienen que ver con situaciones traumáticas. De hecho, en el 26% de los rescates todas las personas rescatadas estaban ilesas y tuvieron que ir a ser acompañadas en el regreso por falta de autonomía personal para afrontar ese trecho. Es más, en el 81% de los rescates las condiciones meteorológicas no son adversas. Y en el 61% de los casos esta llamada de socorro se produce en el tramo de descenso de la actividad. "Hay que planificar bien la actividad e informarse de las exigencias físicas de la excursión, pues debemos ser sinceros en la valoración de la capacidad física y técnica de todo el grupo ya que la capacidad del conjunto estará condicionada por la capacidad de la persona menos experta", aseguran desde Montaña Segura.

Los datos del pasado año indican que los rescates se producen en grupos de dos personas en un 34% de las ocasiones y en un 7% en conjuntos mayores. En este aspecto se encuentra un significativo 21% de montañeros solitarios. "Una toma de decisiones prudente y atenta puede evitar muchos de los rescates que se practican a personas ilesas, por eso si nuestro objetivo es una prioridad, pero no tenemos claro que estemos preparados para realizarlo con garantías, contar con los servicios de guías de montaña será siempre una buena idea", recuerdan desde la plataforma.

Procedencias

A la hora de analizar los rescates se descubre que la procedencia más destacada es Cataluña (21%), seguida de Aragón (17%), Francia (14%) y el País Vasco y Navarra (12%). El 24% de las personas rescatadas son extranjeras. En cuanto a la edad, 26% tienen entre 18 y 30 años, otro 23% de 51 a 55 años. Un 7% son menores de edad y un 8% mayores de 65 años. El 61% son hombres y el 39% mujeres. El 34% son personas federadas en montaña. Con todo, los datos de la Guardia Civil no permiten establecer conclusiones significativas sobre lo que realmente sucede en las cumbres. "Si se pretende identificar un perfil de practicante que tienda a ser rescatado con mayor frecuencia que presencia presente es necesario conocer el perfil de los practicantes de actividades en el medio natural, información de la que se carece", detalla Ferrer.

Una mención significativa está en la cima más alta de la comunidad. El pasado año el servicio de montaña de la Guardia Civil realizó en el entorno del Aneto 36 rescates, auxiliando a 71 personas, once menos que en el 2024. El 61% se han producido en el tramo de descenso de la actividad y el 35% en el ascenso. En este sentido desde Montaña Segura recuerdan que un rescate en el ascenso difícilmente es por un agotamiento extremo, es más probable que se deba a una falta de habilidad en la progresión.