Seguridad vial
Atención, conductores: nueva campaña de control de velocidad en Zaragoza para mejorar la seguridad vial
Entre los días 3 y 9 de agosto, la Policía Local de Zaragoza inicia una campaña especial de vigilancia y control con el "máximo número de medios humanos y materiales disponibles"
La Policía Local de Zaragoza pondrá en marcha, entre los días 3 y 9 de agosto, una campaña especial de vigilancia y control de la velocidad en las vías urbanas de la ciudad, en el marco de la iniciativa impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT). Durante este periodo, se reforzarán los controles mediante la utilización del máximo número de medios humanos y materiales disponibles, según han informado fuentes municipales.
El objetivo principal es concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de respetar los límites de velocidad, especialmente en las denominadas zonas 30, cuya implantación ha demostrado ser una de las medidas más eficaces para mejorar la seguridad vial y la calidad de vida en las ciudades.
Levantar el pie del acelerador salva vidas
Según han explicado desde Policía Local, la velocidad es un factor determinante en la gravedad de los atropellos. En entornos urbanos, las posibilidades de supervivencia de un peatón aumentan considerablemente cuando los vehículos circulan a velocidades reducidas.
Mientras que a partir de los 80 km/h el fallecimiento es prácticamente inevitable en caso de atropello, a una velocidad de 30 km/h el riesgo de muerte se reduce aproximadamente al 5%.
Además de mejorar la seguridad de peatones y ciclistas, las zonas 30 contribuyen a disminuir la gravedad de las lesiones en caso de accidente, reducir las distancias de frenado, favorecer una conducción más fluida, disminuir las emisiones contaminantes y crear espacios urbanos más saludables, seguros y amables para toda la ciudadanía.
Con esta campaña, la Policía Local reafirma su compromiso con la prevención de los accidentes de tráfico y con la promoción de una movilidad urbana más segura y sostenible, apelando a la responsabilidad de todos los conductores para respetar los límites de velocidad y contribuir a una mejor convivencia en las vías públicas.
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