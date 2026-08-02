Los centros de datos de Aragón requieren un 20% de la luz que consume todo España

Los 11 milmillonarios proyectos de centros de datos que distintas multinacionales y empresas aragonesas promueven en Aragón y cuentan con el aval del Gobierno autonómico quintuplicarían ahora mismo la demanda eléctrica de la comunidad, o lo que es lo mismo, un 20% de lo que el conjunto de España consumió en el año 2025. Las iniciativas que ahora están en tramitación, próximas al inicio de las obras y que se desarrollarán de forma progresiva durante los próximos 15 años, aumentarán en más de 50.000 gigavatios hora (GWh) la demanda eléctrica de Aragón, una comunidad cuyas poblaciones e industrias contabilizaron el año pasado un histórico gasto de 10.659 GWh.

La tramitación por la vía rápida de los proyectos como planes de interés general de Aragón (PIGA) supone sacar a exposición pública miles de documentos que este diario ha estudiado al detalle para conocer hasta qué punto la demanda eléctrica e hídrica de los centros de datos supondrá un impacto sobre el tejido socioeconómico de una comunidad que tiene el 3% de la población del país y el 10% de su territorio. El gasto eléctrico está directamente relacionado con los niveles de inversión –milmillonarios en todos los proyectos– y con la capacidad IT, una variable difícil de medir porque es algo inferior a la capacidad energética y que no todos los promotores facilitan en la profusa documentación enviada al Gobierno de Aragón.

Este diario ha elaborado un recuento de esta y otras informaciones sobre los proyectos de Amazon Web Services, Microsoft, Blackstone, Azora, Samca, ACS (y Benbros), Merlin y Capital Energy (a través de su filial box2bit), contando solo con la primera fase de los proyectos que supeditan su inversion a futuribles concesiones de energía. También se ha incluido el data center deRepsol y el de DayOne junto a Ignis, que promuven sendos proyectos en Escatrón, y el del grupo de empresarios aragoneses Desarrollos Econindustriales de La Cartuja, antes aliado con la estadounidense Vantage. Todos ellos sumarán más de 4.000 megavatios informáticos (unos 5.500 megavatios energéticos, aunque eso depende de la efectividad de cada proyecto), lo que triplica la potencia informática de todos los centros operativos hoy día en España.

Amazon lidera el nuevo consumo y también la inversión, seguido de Microsoft y Blackstone

La mayor parte de los promotores se han comprometido a cubrir con fuentes renovables la mayor parte de esa energía que demandarán al sistema, algo que no es baladí para una comunidad que ahora mismo genera el doble de la electricidad que consume. Por otro lado, el gasto de agua será poco relevante, pues apenas supera los 1,5 hectómetros cúbicos (hm3) en la suma de la mayor parte de las iniciativas, una cifra algo superior a la que demanda la fábrica de automóviles de Stellantis Figueruelas (0,92 hm3) y muy inferior a la de las industrias hídrico intensivas como la Saica, que consume 26 hm3 al año.

Así las cosas, el proyecto de mayor consumo energético será el de Amazon Web Services, que cuenta con tres campus de datos ya en operación (las obras se ejecutan por módulos y permiten la explotación de parte de la infraestructura en paralelo) y sumará otros cinco emplazamientos con la recientemente aprobada ampliación de su infraestructura. El consumo máximo de luz de ambos proyectos alcanzará los 13.067 GWh, tanta electricidad ; aunque en realidad será todavía mayor, dado que la multinacional tecnológica elevará su inversión en la comunidad hasta los 33.700 millones de euros con nuevas granjas de datos en San Mateo de Gállego y La Puebla de Híjar. El consumo de estas instalaciones no se han incluido en el recuento al no existir estimaciones de la potencia eléctrica que necesitan.

Microsoft y Blackstone

El otro gigante estadounidense que desembarcará en la provincia de Zaragoza es Microsoft, cuyos almacenes de racks se ubicarán en La Muela, Villamayor de Gállego y Zaragoza (detrás de Puerto Venecia), supondrá un impacto en la demanda energética de 10.709 GWh, por encima de la demanda de todo Aragón en 2025. Blackstone, que instalará ocho granjas de racks en Calatorao, estima una demanda eléctrica de 4.745 GWh al año, un cómputo al que se suman Azora (2.628 solo con su primera fase en Villamayor), Samca (1.890) y ACS (1.314 con su inversión inicial en La Puebla de Alfindén).

De hecho, investigadores de la Universidad de Zaragoza han publicado un reciente estudio en el que se explora no solo el impacto de los centros de datos, sino su compatibilidad con la transición verde y equilibrada del territorio aragonés. Bajo el título El dilema de la transición digital y verde: ¿Hay espacio para todo? Reflexiones de la próxima década (2025-2035) en Aragón, los investigadores Jorge Torrubia, Alicia Valero, Alessandro Lima y Antonio Valero plantean un escenario en el que la demanda eléctrica podría llegar a multiplicarse entre 6 y 15 veces durante el decenio que viene gracias a los centros de datos y también al hidrógeno verde.

En el informe, bastante conservador en sus cifras al contar únicamente con los datos de los PIGA y elaborarse mientras nuevas inversiones se anuncian, se apunta a una interesante conclusión: Aragón podría dar un vuelco a su histórica condición de región exportadora de energía para convertirse en importadora, un hito que «podría darse en el año 2031», apunta el estudio.

No es algo baladí. Las provincias que hoy integran Aragón han sufrido del extractivismo energético y de sus tierras en favor de los históricos polos industriales de España, como Cataluña o el País Vasco. Mientras en Aragón se construían presas y pantanos, las comunidades vecinas aprovechaban la energía que se producía lejos de allí para impulsar su industria textil y metalúrgica.

Ese potencial hecho implicará que la energía producida en Aragón, eminentemente de fuentes renovables, dejen de venderse al exterior para que sea consumida por las industrias de proximidad, ya que la comunidad genera hoy el doble de la energía que consume.

Un tercio del territorio aragonés cubierto con renovables

En este sentido, los investigadores de la Universidad de Zaragoza apuntan a que para cubrir con energías renovables el incremento de la demanda eléctrica en el escenario de un desarrollo total de los centros de datos en cartera sería necesasrio ocupar un tercio del territorio de Aragón con placas, aerogeneradores y baterías.

Sin embargo, parte de estas inversiones, aunque ya están prácticamente en aras de comenzar las obras de sus complejos, están todavía pendientes de la adjudicación de los accesos para grandes consumidores en el sistema de Red Eléctrica, un paso fundamental para estas industrias electrointensivas que requieren fiabilidad y volumen en su conexión al sistema. El aluvión de peticiones es de tal magnitud en el entorno de Zaragoza que algunos promotores se quedarán sin acceso a la energía. El Ministerio de Transición Ecológica, encargado de resolver los concursos que convocó para frenar la «especulación», lleva dos años con los deberes en el tintero.

Lo que también está por ver es si los centros de datos podrán generar un ecosistema de empleos con alto valor añadido que puedan dar la vuelta a la tortilla y revertir cuestiones como la despoblación del medio rural aragonés o si los centros de datos serán simples granjas de datos cuyos empleos sean ocupados por nómadas digitales.