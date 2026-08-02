Defensa encarga un mapa 3D del Hospital Militar de Zaragoza para mejorar "la eficiencia en modificaciones estructurales posteriores"

El Ministerio de Defensa quiere conocer a fondo el estado del Hospital Militar de Zaragoza. El gabinete dirigido por Margarita Robles ha sacado a licitación, por algo más de 100.000 euros, un proyecto de modelado 3D de las estructuras que forman el complejo sanitario del barrio Casablanca. La iniciativa también solicita la actualización de planos 2D de toda la parcela, ya que reconoce que "no existen planos actualizados" del hospital. Entre las razones que esgrime Defensa para sacar a concurso esta tarea se incluye la mejora de la gestión de los recursos o estar preparados para "modificaciones estructurales posteriores", por si hubiera "reformas futuras".

El ministerio, en la memoria del contrato publicado hace unos días, señala que el Hospital General de la Defensa de Zaragoza es una infraestructura "compleja y antigua" y admite tener "un gran desconocimiento" de su situación por la falta de esos planos que espera obtener en los próximos meses. Defensa asegura que por este motivo existe "una peor gestión de los recursos y mayores consumos", entre otras situaciones.

Las ventajas que motivan al proyecto de modelado 3D del Hospital Militar incluyen "la centralización de la información", lo que permitirá "colaboración y coordinación entre diferentes disciplinas". También las mencionadas "modificaciones estructurales posteriores", apartado en el que Defensa señala que estos nuevos planos servirán para tener "un modelo virtual completo bien detallado y estudiado" por si se afrontan "reformas futuras". Esta información serviría para "evitar los problemas de interferencias y optimizar los recursos de diferentes sistemas, como trazados de tuberías, conductos, uniones y cableado eléctrico". También aportarán "una visualización avanzada que facilita la comprensión de la instalación".

Fachada del edificio principal del Hospital de la Defensa, en Zaragoza. / Pablo Ibáñez

Sin pensar en una reforma del Hospital Militar, Defensa considera que este modelado ayudará al trabajo que se hace dentro de las paredes del complejo sanitario y que sus gestores sean más eficientes. En materia de "sostenibilidad y eficiencia", el mapa 3D ayudaría al hospital a través de "una simulación energética" que acerque al centro a "cumplir normativas y certificaciones ambientales".

"La tecnología actual permite superar los modelos clásicos de generación de planos en papel hacia tecnología de modelado tridimensional en soporte digital", concreta Defensa en la memoria justificativa del contrato, calificando de "fundamental" el desarrollo de este modelaje 3D para "integrar los procesos del hospital y mejorar el mantenimiento de las instalaciones". Desde el ministerio se defiende que la aplicación y uso de este tipo de mapas tendrán "un impacto positivo" en el desempeño "ambiental" del complejo.

En otro apartado de la justificación del contrato, el ministerio recuerda que el Hospital Militar entró en funcionamiento a finales de los años 50 y que ha tenido varias reformas. "Puesto que es anterior a la era digital, no existen planos actualizados de toda la instalación en soporte informático", afirma Defensa, que señala que hay "conducciones antiguas que se clausuraron y otras nuevas que se han ido instalando". Unos cambios en la estructura que también dificultan el conocimiento completo de la situación de esta instalación.

En total, la superficie construida del Hospital General de la Defensa de Zaragoza es de 37.411 metros cuadrados, dentro de una superficie que supera los 84.000 metros cuadrados. El modelado 3D incluirá "todos los edificios e instalaciones anejos ubicados dentro de la parcela, como el taller de automoción, los almacenes, el archivo, el hangar, los depósitos de agua, etc.; así como todas las conducciones".

Noticias relacionadas

Las empresas interesadas en realizar el proyecto pueden presentar sus ofertas hasta el 3 de agosto. Un contrato de unos 100.000 euros que deberá empezar a ejecutar a los 10 de días asignar a la firma elegida y se tendrá que terminar en menos de 100 días.