La extinción del incendio de Seira (Huesca) tardará varios días por culpa de la orografía
La evolución del fuego sigue siendo muy favorable
La evolución del incendio forestal de Seira (Huesca) es favorable aunque su extinción definitiva tardará todavía varias jornadas debido a la difícil orografía, la acumulación de acículas de pino y la limitación de los trabajos al periodo diurno mientras el fuego de Plan presenta ya una evolución muy favorable. El fuego, de origen natural, continúa activo en una zona situada a unos 2.000 metros de altitud y de muy difícil acceso y la superficie afectada se estima de forma provisional en unas 25 hectáreas.
En las labores de extinción participan cinco medios aéreos, cuatro brigadas helitransportadas, tres brigadas terrestres que acceden a la zona con apoyo de helicópteros, un bulldozer, el director de extinción con cuatro técnicos de apoyo y ocho Agentes para la Protección de la Naturaleza. Además, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) mantiene desplegado un medio aéreo de apoyo.
Por otro lado, el incendio declarado el 17 de julio en el término municipal de Plan (Sobrarbe), también de origen natural, presenta una evolución "muy favorable", según INFOAR. La superficie afectada en este incendio de alta montaña se mantiene entre 80 y 90 hectáreas, de forma provisional.
En la zona permanecen un helicóptero y dos brigadas de bomberos forestales del operativo INFOAR para consolidar el perímetro y continuar con las labores de vigilancia y extinción.
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