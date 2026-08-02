Javier Cenarro, astrofísico y director del observatorio de Javalambre: «La gente que tiene la suerte de ver un eclipse acaba repitiendo»

¿Javalambre será el mejor sitio de Aragón para ver el eclipse?

Realmente no lo sabemos. Está claro que es uno de los sitios desde los cuales se verá muy bien. Pero la verdad es que el eclipse se verá de forma óptima en la mayor parte de la geografía aragonesa. En la provincia de Teruel, el 100% del territorio está en zona de totalidad. Zaragoza, salvo una zona de las Cinco Villas, también. Y también se verá en una zona del sur de Huesca. Es decir, realmente en casi todo el territorio aragonés hay muchos lugares desde los cuales ver el eclipse.

El observatorio en sí mismo tiene algo especial.

La instalación científica está generando un efecto llamada. Pero realmente, para ver el eclipse, lo único que hace falta es encontrar un lugar que tenga una buena visibilidad hacia la puesta de sol. Con tener eso y que no esté nublado, desde cualquier punto se podrá ver bien. Eso no lo podemos garantizar en ningún sitio, ni en Javalambre ni en ningún lugar.

Lo que sí que tienen garantizado es que acogerán varios experimentos científicos.

Las condiciones astronómicas del observatorio de Javalambre destacan por sus características nocturnas y su oscuridad, y realmente lo que vamos a ver es un fenómeno de día, un eclipse. Pero queremos aprovechar el centro astronómico profesional para dar cobertura a muchos profesionales, tanto de la comunicación como de la ciencia, que van a venir a cubrir el evento desde el observatorio. Tenemos medios, acceso y suministro de luz, agua e internet. Es decir, es un lugar a una cierta altura desde el cual, si la climatología acompaña, se verá muy bien.

¿Cómo va a ser esa jornada del 12 de agosto CEFCA?

Intensa. Sobre todo porque va a venir mucha gente a trabajar. Tendremos un equipo de la Agencia Espacial Europea con medios para retransmitir el eclipse en directo a todo el mundo. Hay un buen número de medios de comunicación nacionales y algunos extranjeros que se están acreditando para retransmitir o informar del evento desde allá arriba. También vendrán científicos. En concreto, un grupo bastante nutrido de astrofísicos italianos que vienen a tomar medidas de la corona solar con un prototipo, un instrumento que quizás en un futuro pueda formar parte de una misión espacial. Vendrán con sus prototipos y sus equipos para hacer mediciones.

Además aportan una visión más lúdica desde Galáctica, el espacio de divulgación.

Ahí está previsto un evento en el cual se combinan muchas facetas: la parte cultural, la científica, la lúdica y la de conciertos. Es una especie de festival en el cual todo va a girar en torno al evento principal, que es el eclipse, en un lugar privilegiado por el entorno y por las instalaciones de Galáctica. La gente que asista podrá disfrutar del centro y de su museo. Habrá observación con telescopios, con punteros e interpretación del cielo. No olvidemos que este eclipse ocurre el 12 de agosto, con lo cual estamos en época de perseidas, así que tanto el día 11 como el día 12, en cuanto oscurezca, el público podrá participar de la observación de la lluvia de estrellas.

¿Nota nerviosismo en el ambiente en estos días previos?

Los eclipses solares totales son eventos muy impactantes. Son fenómenos que no estamos acostumbrados a ver porque solo ocurren en un mismo lugar del planeta cada varios cientos de años y, por lo tanto, no existe memoria colectiva al respecto. La gente que vio el último eclipse en la península ibérica ya ha fallecido. Dicho esto, son eventos con mucho tirón porque el fenómeno en sí es muy impresionante.

¿Qué se encontrará la gente en el cielo?

El hecho de que en medio del día se te haga de noche y puedas ver la corona solar es único. Tendremos la posibilidad de mirar hacia el Sol, verlo oscurecido y distinguir la Luna delante del astro con su corona. Lo que se siente es impactante. Cualquier fenómeno que se ve en el cielo impresiona, y si encima es un fenómeno astronómico tan impactante como este, la espectacularidad está garantizada. La gente experimenta cosas únicas y cada uno lo vive de una manera. Normalmente no pasa desapercibido. Es algo muy especial y hay mucha gente que repite: una vez que ve su primer eclipse solar, decide que quiere ver más. Aunque poder hacerlo ya depende de las posibilidades de cada uno. Nosotros tenemos la suerte de que en la península tendremos tres eclipses en tres años consecutivos.

¿Habrá un momento en el que se podrá mirar directamente al sol sin necesidad de gafas?

Claro, en la totalidad. Durante el minuto y pico que dura nos podremos quitar las gafas. Esa es la grandeza del eclipse total: que podemos mirar directamente al Sol, ver la Luna, la corona y todos los cambios que se producen al hacerse de noche y bajar la temperatura bruscamente. Son una serie de cuestiones que, si todo va bien, todos veremos y experimentaremos. Ese es el motivo por el cual en torno a estos eclipses se organizan este tipo de eventos. Son momentos muy únicos que se suelen querer vivir en grupo, con la familia o con amigos, y surgen estas iniciativas para visualizarlo de manera conjunta y pasar un día especial.

¿Habrá caos? ¿Se producirá algún tipo de incidente?

Es difícil de predecir. Los eclipses totales son frecuentes, pero pocas veces ocurren en lugares donde pueden ser observados. Uno de los últimos fue hace pocos años en Estados Unidos y México. Ahí hay estadísticas de los millones de desplazamientos que hubo ese día, la saturación de los alojamientos en la franja de totalidad y los atascos, sobre todo al final. Aquí creo que se está haciendo un trabajo muy razonable y se está siendo previsor para evitar problemas, sobre todo en zonas rurales, considerando que estamos en época de incendios con altas temperaturas. Se están tomando las medidas adecuadas, pero no sabemos realmente cómo irá esa jornada. Por mucho que se quiera preparar, hay gente que hasta uno o dos días antes no sabrá lo que va a hacer. Hay mucha incertidumbre.

Por las reservas previas, los visitantes pueden llegar de muchos países.

Aunque la capacidad hotelera ya está al máximo, el verdadero problema será el colapso del tráfico causado por las personas que decidan desplazarse a última hora en coche desde distintos puntos de la península o el sur de Francia, aumentando la probabilidad de averías e incidentes en las carreteras.