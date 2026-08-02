Lorena Orduna, alcaldesa de Huesca: "¿Cómo vamos a relanzar el aeropuerto con atascos de tres horas en la carretera?"

¿Qué tiene preparado Huesca para este San Lorenzo?

Más de 300 actos, y este año en la Feria de la Albahaca vuelven los toros victorinos, que llevaban más de diez años sin venir y es una de las grandes novedades. Y dentro de la programación musical, hay once escenarios y este año le hacemos un homenaje al Tránsito, la música de los años 80, y un bar que había en Huesca. Cada año sumamos alguna novedad. El escenario central de las fiestas de la plaza López Allué no tiene nada que ver con el de 2023, ahora es un escenario de capital de provincia con las condiciones técnicas que ello requiere.

La ciudad recibe a miles de visitantes en los días grandes. ¿Cómo se preparan para esa afluencia?

La tendencia ha cambiado: no son solo tres días, sino que hay completo todas las fiestas por la Feria de la Albahaca y por los conciertos, como el de Andrés Campo. La ciudad está totalmente preparada y hay un refuerzo de seguridad sin precedentes. La cooperación institucional es buena y esperamos que este año la gente se divierta sobre todo respetando a los demás.

¿Es el momento de cambiar algo para evitar la masificación o funciona bien el modelo actual?

Las cosas funcionan bien, Huesca no está tensionada y estos momentos de tanta afluencia solo son una semana al año. El día 9 las imágenes del lanzamiento del cohete en la plaza son de aglomeración por la afluencia masiva de jóvenes, pero casi es el único momento. Después la gente se reparte y hay espacio para todo el mundo. Hosteleros y hoteleros están todos contentos.Estamos capacitados para atraer eventos de este tipo. Las fiestas no son un modelo tensionado, al revés, estamos orgullosos de ellas.

Estas van a ser las últimas fiestas de su mandato. Consiguió ser alcaldesa a la primera y ahora tiene el aval de su partido para ser la candidata del PP en 2027. ¿Con qué proyecto?

Recuerdo perfectamente las fiestas del 2023 cuando llegué desde fuera del mundo político. Nunca había ido en listas y asumir el reto de la alcaldía con las fiestas apenas un mes y medio después fue muy importante. Es un honor volver a ser candidata en mi ciudad y que mi partido y mis presidentes Feijóo y Azcón hayan confiado en mí. Voy a seguir trabajando con la misma ilusión porque ya se ha visto que hay un cambio en la ciudad de Huesca, que hay dinamismo. Solo hay que ver las grúas que están construyendo en la ciudad. Hay crecimiento turístico, atracción de empresas, desarrollo urbano, estamos apostando por el medio ambiente como nunca... Y atendiendo a peticiones históricas de los oscenses, como la línea del autobús de Huesca a Walqa 24 años después; hemos actuado 30 años después para rehabilitar el Círculo Católico o la facultad de Medicina; estamos construyendo vivienda... Hemos recuperado el liderazgo deHuesca como capital de provincia. Tenemos que seguir creciendo y que la ciudad de Huesca siga siendo rica en calidad de vida y que todo el mundo pueda tener un futuro en la ciudad.

¿Ya tiene algún proyecto previsto para la próxima legislatura?

Cuatro años son muy pocos cuando te encuentras un ayuntamiento en el que no había ningún proyecto hecho, ni siquiera para los 16,8 millones de euros de fondos europeos que heredamos. Me hubiera gustado que la regeneración urbana hubiera sido más rápida, pero hemos cumplido nuestro compromiso par finalizar la peatonalización. O el plan director del parque Miguel Servet, que finalizaremos en este mandato. Me hubiera gustado hacer Martínez de Velasco, y ya anuncié que nuestro objetivo es hacer primero el proyecto, después la consulta ciudadana y las obras en la siguiente legislatura.

"El desalojo de la plaza santa Calara ha sido el gran reto a nivel de ciudad, social y humano. Evacuar a 200 personas de unos edificios que se podían colapsar ha sido lo más importante"

El desalojo de la plaza Santa Clara ha sido uno de los momentos más delicados. ¿Está solucionado?

Ese ha sido el gran reto a nivel de ciudad, social y humano. Evacuar a 200 personas de unos edificios que se podían colapsar ha sido lo más importante. Todo va bien. En tres bloques ya han vuelto todas sus familias, y están en sus casas encantados. Y estamos a expensas de que la empresa constructora finalice el último portal. Hay 43 pisos desalojados y tenemos a 26 personas realojadas con medios propios del Ayuntamiento de Huesca.

En este mandato se dio ‘carpetazo’ por parte del Ministerio de Transportes al Cercanías Huesca-Zaragoza. ¿Seguirá reclamándolo?

Es tremendamente importante la conexión con Zaragoza. No es normal que haya 150.000 coches yendo y viniendo constantemente. Tenemos 40.000 vehículos en los días más álgidos. Y creemos que eso se puede solucionar con una buena red y mejores frecuencias. Técnicamente, el Cercanías vemos que es más complicado a corto plazo, pero solo implementando más horarios de los que hay ya serviría. Ya tenemos el estudio que el ayuntamiento encargó para saber cuáles son los flujos y las necesidades y, en cuanto pasen las fiestas, convocaremos la mesa técnica y presentaremos los resultados. Contamos con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza, del Gobierno de Aragón y de la DPH y no vamos a parar de reclamar algo que es lícito. Es ilógico que se nos maltrate así.

"No es normal que haya 150.000 coches yendo y viniendo constantemente entre Huesca y Zaragoza. Tenemos 40.000 vehículos en los días más álgidos. Y creemos que eso se puede solucionar con una buena red y mejores frecuencias de tren"

¿Cómo les afecta la paralización de la variante de Sabiñánigo?

Muchísimo. A nivel económico y a nivel turístico. Y es un freno al aeropuerto de Huesca, porque no podemos atraer compañías para fomentar las conexiones con el Pirineo porque es imposible calcular los horarios con los atascos que hay. Queremos que el aeropuerto se mueva, pero no podemos implantar vuelos comerciales. Fíjese si es importante la variante.

¿No hay otra forma de relanzar el aeropuerto?

¿Cómo vamos a relanzarlo si cualquier compañía tiene estos problemas? ¿Cómo se pueden calcular esas rutas comerciales con retrasos de tres horas por culpa de nuestras carreteras? Sí que hay algún otro proyecto sobre la mesa de formación, pero hay que recordar que el aeropuerto de Huesca pertenece a Aena. Nos encanta el ejemplo del aeropuerto de Teruel, pero este pertenece al Gobierno de Aragón. Tenemos que trabajar mucho.

"En 3 años hemos dado 909 licencias para construir viviendas. y tenemos 300 en gestión. El PSOE, en cinco años, 528"

Han entregado las llaves de las primeras viviendas de alquiler asequible de La Merced. ¿Qué otros proyectos tienen?

En el primer trimestre del 27 estarán finalizadas las 88 viviendas, pero tiene que haber más. Lo que hemos hecho en estos tres años es desarrollar suelo urbano. Tenemos cinco áreas con distintas fases de desarrollo con la posibilidad de construir a largo plazo más de 5.200 viviendas, el 40% de ellas protegidas. Y 350 de las 1.300 de Harineras ya están en marcha. Hemos cedido un solar a la DGA para construir más. En 3 años hemos dado 909 licencias. y tenemos 300 en gestión. El PSOE, en cinco años, 528.

Han recibido la llegada de proyectos industriales y tecnológicos y tienen Walqa y Phlus lleno. ¿Por dónde irán los desarrollos futuros?

Ya le hemos trasladado a la consejera de Economía Eva Valle nuestra preocupación por el reto futuro de que Huesca no se tensione por falta de suelo industrial. Todavía tenemos algunos huecos en Walqa, pero de aquí a diez años tenemos que tener claro por dónde tiene que crecer Huesca a nivel económico y empresarial. En la zona de Walqa no se va a ampliar nada más, pero haremos un corredor de industrias innovadoras por la autovía de Zaragoza y en los polígonos industriales hay posibilidades de desarrollar.

La salida del concejal Antonio Laborda del grupo municipal de Vox les valió a él y a usted acusaciones de transfuguismo. Con un pacto PP-Vox en Aragón y en muchas comunidades, ¿cree que la relación en Huesca entre ambos partidos puede cambiar?

Respecto a las acusaciones de transfuguismo, son insultos políticos cuando alguien no queire que el gobierno del PP tenga estabilidad. Hemos tenido capacidad de llegar a pactos con todas las fuerzas para sacar adelante presupuestos o remanentes. Los insultos son una manera muy sucia que tienen algunos partidos de llamar la atención. Y no es verdad: yo no me apoyé en un tránsfuga y el señor Laborda no es un tránsfuga. Él vota lo que quiere y hace lo que quiere, no siempre nos apoya. No es verdad y se ha visto en estos años. Este año no nos ha aprobado ni los presupuestos ni los remanentes. Los vaivenes con Vox han sido los que son. No nos han apoyado en absoluto y no han querido darle estabilidad al gobierno del PP salvo en los presupuestos del primer año y hemos recibido por su parte política rastrera, ataques, tergiversar las cosas... Ha sido muy complicado con ellos, para qué lo vamos a negar.

"Vox no ha parado de poner piedras a la gestión del gobierno del PP, pero las hemos superado todas"

¿Cree que las relaciones pueden cambiar, visto los pactos que hay ahora?

Yo me alegro mucho de que en el Gobierno de Aragón haya habido un pacto con Vox, que es lo que los aragoneses votaron. Y es lo que ha pasado en tantas comunidades españoles y capitales de provincia. Nosotros por desgracia no hemos podido apoyarnos nunca en ellos por su peculiaridad a la hora de pedir, pero nunca se descarta que se pueda hacer un pacto. Yo en las elecciones quiero conseguir una mayoría absoluta para gobernar en solitario, pero la democracia es lo que tiene, que la gente vota y no se pueden descartar los pactos. Es un partido que no ha parado de denunciar y poner recursos al Ayuntamiento de Huesca, que los han perdido todos. Y no han parado de poner piedras a nuestra gestión de gobierno. Pero las hemos ido superando todas. Y gracias a otros pactos hemos podido tener estabilidad política.