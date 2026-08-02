Así monitorean los drones el incendio de Plan que provocó un rayo el 17 de julio y que sigue sin extinguirse

No está siendo el más extenso de este dramático verano, pero sí uno de los más complicados de extinguir. El incendio originado el pasado 17 de julio, como consecuencia de un rayo, en el término municipal de Plan, en la comarca de Sobrarbe, se encuentra en vías de estabilización después de calcinar unas 90 hectáreas de superficie forestal en un entorno abrupto y que se está definiendo como un reto para la gestión del operativo antiincendios.

Con un despliegue constante de medios terrestres y aéreos, la zona en la que se declaró el fuego, así como la peligrosidad por la caída de pinos incandescentes, ha hecho de este incendio uno de los más complejos técnicamente en esta temporada en Aragón.

Trabajo con drones en el incendio de Plan. / INFOAR

En la lucha contra el fuego está teniendo un papel destacado la Unidad de drones de INFOAR del Gobierno de Aragón, que analiza el incendio forestal de Plan, y aporta información destacada para la gestión del fuego y para la toma de decisiones por parte de las dirección del operativo.

Según han trasladado fuentes del Gobierno de Aragón, en los vuelos de los drones, se ha estudiado la superficie calcinada y, en especial, sus puntos calientes. La dificultad del terreno, la orografía y los accesos obligan a definir con precisión cuáles son las tácticas y maniobras prioritarias que se realizan, para lo que ayuda la información que aporta la Unidad de Drones.

Trabajo con drones en el incendio de Plan. / INFOAR

Los vuelos con drones se han realizado con cámaras térmicas y visuales y la información obtenida servirá para la toma de decisiones por parte de la dirección de extinción.

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Un total de 16 profesionales forman parte de la Unidad de Drones de INFOAR del Gobierno de Aragón. La adquisición de los nuevos drones del operativo ha contado con fondos europeos del proyecto ALERT PYR, en el marco del programa POCTEFA.