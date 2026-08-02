Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Jesús de MiguelIncendios AragónCasas cueva JuslibolMuertos CeutaPiscinas AlbarracínVecinos Arcosur
instagramlinkedin

La lucha contra el fuego

Así monitorean los drones el incendio de Plan que provocó un rayo el 17 de julio y que sigue sin extinguirse

Un total de 16 profesionales forman parte de la Unidad de Drones de INFOAR del Gobierno de Aragón. Trabajan con cámaras térmicas y visuales para ayudar a la dirección de extinción en la toma de decisiones

Parte del equipo de la unidad de drones del Infoar, en la lucha contra el incendio de Plan.

Parte del equipo de la unidad de drones del Infoar, en la lucha contra el incendio de Plan. / INFOAR

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Laura Carnicero

Laura Carnicero

Zaragoza

No está siendo el más extenso de este dramático verano, pero sí uno de los más complicados de extinguir. El incendio originado el pasado 17 de julio, como consecuencia de un rayo, en el término municipal de Plan, en la comarca de Sobrarbe, se encuentra en vías de estabilización después de calcinar unas 90 hectáreas de superficie forestal en un entorno abrupto y que se está definiendo como un reto para la gestión del operativo antiincendios.

Con un despliegue constante de medios terrestres y aéreos, la zona en la que se declaró el fuego, así como la peligrosidad por la caída de pinos incandescentes, ha hecho de este incendio uno de los más complejos técnicamente en esta temporada en Aragón.

Trabajo con drones en el incendio de Plan.

Trabajo con drones en el incendio de Plan. / INFOAR

En la lucha contra el fuego está teniendo un papel destacado la Unidad de drones de INFOAR del Gobierno de Aragón, que analiza el incendio forestal de Plan, y aporta información destacada para la gestión del fuego y para la toma de decisiones por parte de las dirección del operativo.

Según han trasladado fuentes del Gobierno de Aragón, en los vuelos de los drones, se ha estudiado la superficie calcinada y, en especial, sus puntos calientes. La dificultad del terreno, la orografía y los accesos obligan a definir con precisión cuáles son las tácticas y maniobras prioritarias que se realizan, para lo que ayuda la información que aporta la Unidad de Drones.

Trabajo con drones en el incendio de Plan.

Trabajo con drones en el incendio de Plan. / INFOAR

Los vuelos con drones se han realizado con cámaras térmicas y visuales y la información obtenida servirá para la toma de decisiones por parte de la dirección de extinción.

Noticias relacionadas

Un total de 16 profesionales forman parte de la Unidad de Drones de INFOAR del Gobierno de Aragón. La adquisición de los nuevos drones del operativo ha contado con fondos europeos del proyecto ALERT PYR, en el marco del programa POCTEFA.

Añádenos en Google
  1. Costco abre un nuevo espacio en el centro de Zaragoza: ubicación y regalos
  2. Una macrooperación que despega en Zaragoza: el Banco Santander empezará a construir sus primeros pisos y unifamiliares en Santa Isabel antes de final de año
  3. El municipio de Zaragoza que lleva a Ruth Empoderada, Leticia Sabater y El Cejas a sus fiestas patronales
  4. El barrio de Zaragoza que doblará su población en los próximos años: desbloqueo definitivo al proyecto para construir más de 1.200 viviendas por 23,7 millones
  5. Ni Cambrils ni Salou: este es el municipio de Tarragona que conquista a los aragoneses con sus más de 30 playas y calas
  6. Los vecinos de Delicias, sobre la línea 2 del tranvía: 'Queremos que pase por el centro y recorra la avenida Madrid
  7. Adiós a una de las tiendas de Calzados Silvio en Zaragoza: liquidación total de sus productos en su último día de apertura
  8. Un incendio dispara todas las alarmas en Villanúa, en el Pirineo aragonés: un accidente de tráfico y la piscina municipal desalojada para que el helicóptero coja agua

Lavado de cara en el Ayuntamiento de Zaragoza: comienzan las obras de restauración integral en la fachada y las cornisas

Lavado de cara en el Ayuntamiento de Zaragoza: comienzan las obras de restauración integral en la fachada y las cornisas

Así monitorean los drones el incendio de Plan que provocó un rayo el 17 de julio y que sigue sin extinguirse

Así monitorean los drones el incendio de Plan que provocó un rayo el 17 de julio y que sigue sin extinguirse

¿Cómo es vivir en Arcosur en 2026?: "Esto solo es el principio de un largo camino"

Atención, conductores: nueva campaña de control de velocidad en Zaragoza para mejorar la seguridad vial

Atención, conductores: nueva campaña de control de velocidad en Zaragoza para mejorar la seguridad vial

Las casas cueva de Juslibol, en un limbo jurídico: ¿Por qué no se pueden vender?

Las casas cueva de Juslibol, en un limbo jurídico: ¿Por qué no se pueden vender?

Zaragoza recupera un popular vuelo internacional que eliminó Ryanair para el último puente de 2026

Zaragoza recupera un popular vuelo internacional que eliminó Ryanair para el último puente de 2026

El patrimonio cultural oculto de Juslibol: así son las más de 270 casas cueva del barrio de Zaragoza

El patrimonio cultural oculto de Juslibol: así son las más de 270 casas cueva del barrio de Zaragoza

La mayor inversión de Renfe en el Cercanías de Zaragoza será para sustituir unas escaleras mecánicas que llevan tres años sin funcionar

La mayor inversión de Renfe en el Cercanías de Zaragoza será para sustituir unas escaleras mecánicas que llevan tres años sin funcionar
Tracking Pixel Contents