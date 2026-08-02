Una operación inmobiliaria para 1.514 viviendas despegará este año en uno de los barrios más cotizados de Zaragoza: las obras empezarán "en enero"

Uno de los desarrollos urbanísticos más codiciados de Zaragoza encara la recta final de su tramitación, tras años de espera y un impulso inversor que traerá 1.500 viviendas nuevas al barrio de Miralbueno, en Zaragoza. Se trata de una apuesta decidida por la creación de nuevos pisos en el extremo del barrio que linda con la carretera del aeropuerto y el objetivo es llegar a estrenar esas nuevas viviendas en el corto plazo de tres años, si todo sale según lo previsto, teniendo en cuenta que llevan más de una década esperando esta oportunidad.

Los primeros pasos decisivos se darán a la vuelta del verano, ya que la junta de compensación está ultimando el proyecto de reparcelación para presentarlo en el Ayuntamiento de Zaragoza "en septiembre". El objetivo es claro, que pueda aprobarse antes de finalizar el año para dar luz verde a los trabajos en el inicio de 2027. Se trata de unas obras de urbanización de envergadura en una pastilla de suelo que está delimitada por la carretera del aeropuerto, el camino de Épila y el del Pilón, al oeste del barrio, y que abarcan más de 32 hectáreas de terreno en las que no solo se levantarán esas 1.514 viviendas.

Además, se trata de una promoción de pisos que no serán en su totalidad libres, ya que solo hay 757. Otras tantas tendrán algún tipo de protección pública, como las 575 a las que la administración fijará un precio máximo (de régimen general) y otras 182 de régimen especial que deberá impulsar el propio ayuntamiento.

20 millones de inversión

Este nuevo desarrollo urbanístico expandirá el barrio de Miralbueno por el oeste, ya que cuenta con un proyecto, el llamado sector 56/5.1, que se completará con equipamientos deportivos, sanitarios y educativos, además de zonas verdes que se ubicarán en la parte noreste del barrio. Un objetivo que servirá a su vez para atender la demanda de los vecinos que ya residen en las viviendas que existen en el entorno del camino del Pilón y la carretera del aeropuerto. En concreto, el planeamiento incluye 58.862 y 66.939 metros cuadrados destinados a espacios libres y públicos, y entre ellos un objetivo estratégico para esta zona de la ciudad como es la prolongación del parque Oliver.

Pero para que las máquinas empiecen a trabajar en la urbanización, paso previo a la construcción de viviendas, necesitan de la aprobación definitiva del Ayunatmiento de Zaragoza. La junta de compensación, en la que el Banco Santander, a través de su filial inmobiliaria Landco, ostenta el 52,8% del ámbito de actuación, ya recibió en su día la aprobación del plan parcial y el propio proyecto de urbanización que se pretende ejecutar a partir de enero con una inversión millonaria por parte de los dueños del suelo, un montante que rondará los 20 millones de euros, tal y como figuraba en la propuesta de reparcelación inicial presentada el año pasado al consistorio. Todo con el reto de finalizar los trabajos de urbanización en 2030.

El impulso a la construcción de vivienda en esta zona de Miralbueno se da en un entorno privilegiado, por su proximidad a la autovía A-2 y al cuarto cinturón (la Z-40) de Zaragoza, en un entorno que lleva años en plena expansión y que suscita el interés de muchas constructoras. Y es que este es uno de los barrios que más ha crecido en los últimos años, hasta el punto de que las nuevas promociones han modificado la idiosincrasia de un distrito que en sus orígenes fue un barrio rural y donde ya viven algo más de 14.400 zaragozanos.

Enero será, pues, el pistoletazo de salida para la creación de más de 1.500 viviendas en esta zona de expansión del barrio que tiene un calendario fijado para hacerse realidad. Las obras de urbanización se dividen en dos fases y la primera, la más próxima al camino del Pilón, será la que comience a ejecutarse a principios de 2027, los trabajos se prevé que se prolonguen dos años y habilitaría suelo para levantar en ellos las primeras 532 viviendas, 267 de ellas libres y 265 de VPO. No se descarta que las primeras viviendas empiecen a construirse a mediados de 2027, solapándose los trabajos con la urbanización, para que quizá entren a vivir en ellas los primeros vecinos en 2029.

Se espera que ese año esté finalizada la primera fase de la urbanización y sería entonces cuando comenzaría la segunda, con la esperanza de acabar esas obras en 2030 y habilitar terreno suficiente como para levantar otras 490 viviendas libres y 492 VPO, otros 982 pisos en total. Este es el horizonte que se ha marcado la junta de compensación, que prevé dar respuesta a una demanda importante de compradores.