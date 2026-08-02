Así son las piscinas del pueblo más bonito de España: la entrada es una de las más baratas de Aragón

Con la subida de las temperaturas y la llegada de una nueva ola de calor, toca buscar formas de refrescarse. Cuando el calor aprieta, no siempre es posible refugiarse en casa con el aire acondicionado. Por eso, las piscinas municipales se convierten en uno de los mejores planes para refrescarse durante el verano.

Las piscinas municipales de Albarracín son una opción perfecta para quienes vayan este verano a uno de los pueblos más visitados de Aragón. Y es que Albarracín ha sido elegido como uno de los pueblos más bonitos de España y por eso mismo no para nunca de recibir turista. Las piscinas emergen así como el lugar idóneo donde terminar un día de turisteo. Además, las instalaciones son relativamente nuevas y tienen un precio bastante económico.

Las piscinas municipales de Albarracín / Ayuntamiento de Albarracín

Inauguradas en 2022

Ubicadas en la zona más moderna de Albarracín, las piscinas municipales fueron inauguradas el 23 de julio de 2022. El recinto cuenta con dos piscinas de diferentes tamaños. Una para adultos y otra para niños. La primera de 20 por 10 metros y la segunda de 16 por 8.

Otro factor muy importante es el económico. Resulta que la entrada individual para adultos a estas piscinas cuesta menos de tres euros. 2,50 euros, concretamente y en el caso de los niños el precio por una entrada de día es de 1,65. Además, el lugar cuenta con zona de playa. Se trata de un espacio con césped artificial en el que hay tumbonas y sombrillas.

Las pisicnas municipales de Albarracín / Ayuntamiento de Albarracín

Otras instalaciones

Cabe destacar que junto a las piscinas también se han creado una pista multideporte y dos de pádel. Por lo que existe la opción de desconectar practicando este deporte de raqueta tan de moda en los últimos años. Las instalaciones la completan una piscina climatizada, un gimnasio y diversas salas donde llevar a cabo diferentes actividades deportivas.

Albarracín está considerado uno de los municipios más bonitos de España. Ubicado en la provincia de Teruel se trata de un pueblo medieval amurallado. En él destacan sus casas de color rojizo, su arquitectura colgada de la propia roca en la que nace y su rica historia.

Panorámica de la localidad turolense de Albarracín / Servicio especial

¿Qué ver en Albarracín?

Es el lugar perfecto para disfrutar de sus casas centenarias. Merece la pena recorrer su trazado imposible dibujado por callejuelas empedradas y defendido por su imponente muralla medieval. Además de la muralla, Albarracín cuenta con una catedral y un castillo. La catedral se levanta sobre un antiguo templo románico del siglo XII. Por su parte, el castillo es el único visitable de la comarca de la Sierra de Albarracín. Se trata de un alcázar modificado por los cristianos tras la reconquista en el siglo XIII y destruido en la Guerra de Sucesión.

Los paseos no necesariamente pueden ser solo por el pueblo, también en sus alrededores hay rutas para disfrutar de la naturaleza que rodea Albarracín. Es el caso de la ruta por el río Guadalquivir donde se puede ver los puentes colgantes y las antiguas norias o también los pinares del Ródeno, un paisaje protegido desde donde se organizan muchas rutas para practicar senderismo y donde se pueden encontrar cuevas con pinturas de arte rupestre levantino.