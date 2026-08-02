Sanidad rural
Vera de Moncayo construirá su nuevo consultorio médico por casi 500.000 euros
El nuevo centro se ubicará en la calle Pito números 9-11 y a la vez se ampliarán las dependencias municipales ubicadas en el inmueble anexo
El Ayuntamiento de Vera de Moncayo proyecta la construcción de su futuro consultorio médico con una inversión cercana al medio millón de euros. Según se publicó esta semana en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), el proyecto para el nuevo consultorio se ubicará en la calle Pito, a la altura de los números 9 y 11, y supondrá también la ampliación de las dependencias municipales del edificio anexo a estas nuevas instalaciones.
El proyecto de construcción del edificio estará publicado por un plazo de quince días hábiles con un presupuesto base de licitación de 481.638,81 euros (IVA incluido). Realizada la información pública y emitidos cuantos informes sean preceptivos, se resolverá su aprobación.
Según consta en el proyecto de construcción publicado, el nuevo edificio se elevará sobre dos parcelas de titularidad municipal en las que anteriormente había dos construcciones, deshabitadas desde hace años, que fueron demolidas recientemente. Estas parcelas, a la altura de los números 9 y 11, colindan con las dependencias del propio ayuntamiento.
El proyecto redactado ahora se plantea como un «edificio que hace las veces de ampliación de las dependencias municipales contiguas, siendo el consultorio médico totalmente independiente en términos de funcionamiento».
Accesibilidad
El futuro consultorio médico de esta localidad de 400 habitantes, pero que multiplica su población en verano, se proyecta con un edificio de planta baja más otra planta, aunque el ascensor que se construirá para garantizar la accesibilidad al edificio se elevará hasta la segunda planta para dar servicio también al edificio contiguo.
Según queda definido en la documentación hecha pública, en la planta baja se ubicará el propio consultorio, con dos consultas, una sala de espera y un botiquín para dispensar medicamentos. En la planta primera y en la planta segunda se plantea la construcción de dos locales para uso municipal de uso no establecido todavía y, por lo tanto, el proyecto no prevé su acondicionamiento hasta que no se decida para qué se destinarán ambos espacios.
El centro se construirá con fachada de ladrillo caravista y de mortero de cal y mortero monocapa, con carpinterías exteriores dealuminio con rotura de puente térmico imitación madera, y carpinterías interiores de madera, acústicas, cortafuegos y algunas de ellas automáticas de cristal.
El ascensor tendrá capacidad para 8 personas y 630 kilos, que cubrirá el recorrido entre la planta baja y las dos superiores.
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