La DGT lo confirma: llega un nuevo carril especial que cambiará por completo el tráfico en la A-2

En verano los viajes en coche aumentan. Son muchas las personas que eligen este vehículo para hacer los desplazamientos de sus vacaciones. Por eso, es importante conocer las novedades de las vías de España y, con más razón, si estos cambios ocurren en las que pasan por Aragón.

La A-2 ya había añadido una novedad en su tramo en Cataluña, la instalación de nuevos radares con IA. Pero, ahora, esta importante autovía que una Madrid y Barcelona y que parte de su trayecto discurre por nuestra comunidad autónoma, trae otro cambio: la llegada de un nuevo carril especial.

Nuevo carril en la Comunidad de Madrid

En este caso, la novedad es en la Comunidad de Madrid. En el tramo entre la capital y Alcalá de Henares, en ambos sentidos, se ha creado un carril Bus-VAO. Se encuentra en fase de prueba para comprobar el funcionamiento de todos los sistemas instalados y facilitar que los conductores se familiaricen con la nueva señalización y normas de uso. En esta primera fase, los carriles se habilitarán únicamente hasta Torrejón de Ardoz, tanto durante el periodo de pruebas como posteriormente en su funcionamiento. Su extensión hasta Alcalá se llevará a cabo en una segunda fase.

No habrá separación física entre este carril ubicado en los extremos izquierdos de la autovía y el resto. Se ha habilitado tecnológicamente para que, en horas punta sea carril Bus-VAO y, en el resto de las horas, funcione como un carril de libre circulación.

Infografia del carril Bus-VAO / DGT

Solo operativo en las horas puntas

Durante la primera semana de agosto, el carril Bus-VAO permanecerá operativo entre las 7 y las 9 horas en ambos sentidos. A partir de la siguiente semana y hasta que concluya la fase de pruebas, seguirá activándose entre las 7 y las 9 horas en ambos sentidos y añadirá una segunda franja, entre las 15 y las 17 horas, en sentido salida de Madrid.

Estos carriles son de uso exclusivo para autobuses y los denominados Vehículos de Alta Ocupación. Estos son vehículos con dos o más ocupantes (independientemente de su sistema de propulsión) las motocicletas y aquellos que estén expresamente autorizados, entre ellos los de emergencias. Así que los turismos con un único ocupante no podrán utilizarlo. No importa si se trata de un coche eléctrico o de gasolina, se tiene que cumplir un mínimo de personas en el automóvil.

El sistema mostrará cuando se puede entrar o salir del carril mediante balizas luminosas, además de carteles en las señalizaciones de la propia autovía. Cuando no son las horas mencionadas anteriormente, las señales luminosas desaparecen y se puede utilizar como un carril normal.

Se controlan los accesos y las salidas

Estos carriles estarán controlados mediante equipos de lectura de matrículas y sistema de detección de la ocupación de vehículos. Además, no solo se controla el número de ocupantes en los turismos, sino que también se observará si se realizan de forma correcta las incorporaciones y las salidas del carril.

La DGT hace un llamamiento a la colaboración de todos los conductores para que, cuando el carril Bus-VAO esté activado, aunque sea en la fase de prueba, respeten en todo momento la señalización variable y las normas específicas de utilización. La penalización por hacer un uso indebido del carril conlleva una multa de 200 euros, pero no supone la retirada de puntos de carné.