Elsie Jeanette, graduada en la Universidad de Zaragoza a los 76 años: "Mi prioridad es tener siempre bien la cabeza, aunque el cuerpo falle"

Elsie Jeanette Barroso (1950) es de mente incansable. Se mueve con la música, dedica su tiempo a leer, disfruta de estudiar. A sus 76 años, se acaba de graduar de Historia por la Universidad de Zaragoza y a estos estudios terminados en el curso 25-26 se suman la licenciatura de Geografía e Historia que obtuvo en 1976. La panameña lo explica: entre sus prioridades está «tener siempre bien la cabeza, en buen estado, aunque el cuerpo falle».

Elsie llegó a Zaragoza en 1970. «Todavía estaba Franco, y luego empezó la transición a la democracia. Yo había aprendido cosas, pero había huecos, cuestiones que no tenía claras y que no comprendía, y por eso luego volví a estudiar Historia, para enterarme desde la antigüedad hasta lo contemporáneo», comparte.

Ella ya contaba con formación académica en esta área porque cursó la licenciatura de Geografía e Historia del 71 al 76. «Tuve que repetir el primer curso porque tenía una base floja y me costó más adentrarme que a los demás. La gente estaba muy bien preparada y era mayor que yo, así que me reenganché a los del 72», relata. Guarda relación con ambas promociones.

Elsie Jeanette posa a las puertas de la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. / Laura Trives

Cuando terminó estos estudios, trabajó en Escolapios y otros centros educativos. Así continuó hasta que años después llegó el momento de su jubilación. Cuenta que su madre, que vivía sola, tuvo que dejar Panamá e ir a Zaragoza para que Elsie cuidara de ella. «Cuando llegó me tuve que acoplar a la vida de una persona mayor, y dije: tengo que buscar algo que me entretenga para llevarme bien con ella. Estábamos separadas desde hacía años y éramos diferentes», explica.

Fue así como decidió matricularse en la Universidad de Zaragoza. Barajó la opción de estudiar Filología Inglesa, pero al final se decantó por Historia porque incluía materias «interesantes» que no había cursado antes, como historiografía.

Además, le convalidaron «muchas» asignaturas de su licenciatura, y describe como «muy bueno» el recibimiento que le dieron alumnos y docentes. «Algunos jóvenes me miraban algo distinto, pero no me afectaba. Iba a lo que iba, y me hice amiga de los que tenían más o menos mi edad, aunque yo era la más mayor», indica. De igual forma, los docentes le trataron con «mucho cariño». «La relación era buena, siempre se portaban de maravilla conmigo, e igual los jóvenes. Si te acercas a ellos son encantadores», apunta.

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También ella ha hecho por serlo con los demás. ha obtenido su título en Historia a la antigua usanza: con notas a mano. Tiene la sensación de que con el ordenador no se asimila la información, y reconoce que le «aterroriza». Y por este y otros motivos ha descartado matricularse en otro grado. Pero Elsie Jeanette Barroso es de mente incansable, así que ha decidido retomar su carrera musical y volver a hacer sonar el piano acordeón que toca desde los 8 años. «A estudiar música, a disfrutar de la vida y a seguir leyendo», concluye.