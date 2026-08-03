Los embalses de Yesa, el Grado y Mediano ya acusan la sequía pese a las importantes reservas del invierno

Varios embalses de la cuenca del Ebro empiezan a mostrar fatiga después de semanas sin precipitaciones y a pesar de las grandes aportaciones en forma de nieve y lluvia que dejaron el invierno y la primavera, con registros históricos. Pero en esta primera semana de agosto, los datos de agua embalsada en algunos de los principales pantanos de la cuenca revelan una acumulación menor que la media de los últimos años.

Es el caso de Yesa, que está al 50% de llenado con 222 hm3, mientras que hace un año justo contaba con un 55% de reservas y 247 hm3 almacenados. En este caso, la cifra de agua embalsada coincide con la media del último lustro, del 50%.

La situación también es peor respecto a 2025 en Mediano y El Grado, que tienen 100 hm3 menos de agua embalsada que hace justo un año. Así, Mediano está al 39% con 171 hm3 de agua almacenada mientras en 2025 se encontraba al 70%, con 297 hm3 (la media de los últimos cinco años es de 187hm3 y un 41%). El Grado está al 81% con 326 hm3, mientras en 2025 estaba al 75%, con 308 hm3. La media de los últimos años supera ambas cifras, con 343hm3 almacenados y un 84% para estas mismas fechas. A estos casos se suman los de La Sotonera y Búbal, que también presentan cifras más bajas de la media para esta época del año.

El parte de embalses de la última semana revela que, en total, la reserva de agua embalsada en la cuenca del Ebro alcanza los 5.065 hectómetros cúbicos, el 65% por ciento de su capacidad total. En estas fechas, la reserva de 2025 era de 5.544 hectómetros cúbicos, el 71% de su capacidad. El promedio de los últimos cinco años, de 2021 a 2025, ha sido de 4.802 hectómetros cúbicos, el 62% de la capacidad total, y el mínimo de los últimos cinco años se registró en 2023, con 3.765 hectómetros cúbicos, el 48% de la capacidad total.

En la actualidad se supera la reserva promedio de los últimos cinco años --de 2021 a 2025-- pero la cuenca se encuentra por debajo de la cifra del año pasado. La reserva actual de los embalses de la margen derecha es de 392 hectómetros cúbicos, el 58 por ciento de la capacidad máxima. La reserva en esta misma fecha en 2025 era de 500 hectómetros cúbicos, el 74%.

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El promedio de los últimos cinco años ha sido de 397 hectómetros cúbicos --el 59 por ciento-- y el mínimo en ese periodo se dio en 2024 con 286 hectómetros cúbicos, lo que representó el 42 por ciento de capacidad total. La energía hidroeléctrica potencial en esta fecha es de 2.691 gigavatios hora (GWh), lo que representa un 59 por ciento de la capacidad máxima de la cuenca.