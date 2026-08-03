El Gobierno de Aragón analiza a qué oenegés retirará las ayudas tras la crisis en Ceuta

El Gobierno de Aragón está analizando a qué oenegés retirará las ayudas después de la crisis migratoria desatada en Ceuta el pasado fin de semana. Así lo ha asegurado el vicepresidente del Gobierno autonómico, Alejandro Nolasco (Vox), que anunció que retiraría las subvenciones a estas organizaciones, pero sigue sin concretar cuáles se verán afectadas por este recorte.

Así, al ser preguntado por los periodistas este lunes sobre esta medida, ha informado de que se está haciendo una "recopilación de las oenegés que colaboraron con la invasión migratoria de Ceuta", después de que el pasado viernes diese "instrucciones inmediatas" para suspenderles las ayudas. "Cuando las tengamos y sepamos los datos de quiénes han colaborado, pues lo haremos", ha añadido Nolasco, que ha seguido sin dar nombres concretos.

"No es lógico que ante una auténtica invasión voy a decir migratoria, pero bueno, ya podemos quitarle hasta el adjetivo de migratoria, es una invasión con todas las letras, encima haya oenegés que quieran lucrarse y que digan que hay que ayudarles", ha expresado el vicepresidente, que ha llegado a decir que su asistencia en Ceuta responde a un "tema de dinero".

En este sentido, ha vuelto a criticar que haya organizaciones que "aplican programas de seis meses o de siete meses, como los que se aplicaron en el Hotel París en Zaragoza, recogen a personas, se les promete que se les va a educar, que se les va a dar una serie de beneficios, y a los seis meses lo que les han dado es pensión completa". Transcurrido ese periodo "los dejan ahí, los echan a la calle porque dicen que ya se ha cumplido o que ya ha terminado el programa. Esa es la inserción que quiere este Gobierno, pero las ONGs ya han cobrado", ha denunciado.

Respecto a la llegada de miles de migrantes a Ceuta, Nolasco ha asegurado que "llama la atención que entren 50.000 personas de golpe o más, o 60.000, que no sabemos quiénes son y que haya personas o entidades que quieran que se queden. Evidentemente, el interés es económico en el mejor de los casos", ha planteado.

Nolasco y Azcón charlan por los pasillos de La Aljafería, el día que presentaron su acuerdo de Gobierno. / JAIME GALINDO

Parte del acuerdo de Gobierno PP-Vox

Además, Nolasco ha recordado que este asunto aparece en el acuerdo de Gobierno alcanzado con el PP: "Está en este y estaba en el anterior, luchar contra las mafias de tráfico de personas".

Noticias relacionadas

"Es ilógico que cuando hay asociaciones u ONGs que se dedican a ir en contra de la soberanía nacional española se les dé ayudas o subvenciones o colaboraciones o contratos. Esto sí que es claro y que no me venga nadie a decir que no, que es ilegal, que no se puede hacer, porque el Gobierno de Aragón puede decidir a quién le da ayudas y con quién tiene trato o no", ha zanjado el vicepresidente de la comunidad autónoma.