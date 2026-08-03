El hospital Clínico de Zaragoza introduce una innovadora técnica que reduce un 50% las cistoscopias por cáncer de vejiga

El hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza ha incorporado el test molecular Epicheck, una nueva prueba para el seguimiento de pacientes que han superado un cáncer de vejiga y que permite reducir hasta un 50% la necesidad de realizar cistoscopias, la exploración endoscópica utilizada habitualmente para controlar la posible reaparición del tumor. La nueva técnica está dirigida exclusivamente al seguimiento de pacientes ya diagnosticados y tratados de cáncer de vejiga, no al diagnóstico inicial de la enfermedad.

El test se realiza a partir de una muestra de orina y presenta una elevada capacidad para descartar la existencia de enfermedad tumoral activa, lo que permite espaciar las exploraciones invasivas en aquellos casos en los que no son necesarias, según ha informado la consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón.

El urólogo de la Unidad Clínica de Cáncer Vesical del Servicio de Urología, Jorge Subirá, ha explicado que el nuevo protocolo alterna las revisiones mediante Epicheck con las cistoscopias. Según ha señalado, los primeros 70 pacientes en los que se ha implantado la prueba han valorado positivamente esta alternativa.

El cáncer de vejiga es uno de los tumores urológicos más frecuentes. En España, se diagnostican aproximadamente 22.000 nuevos casos cada año, situándose entre los cánceres más comunes. En Aragón, se estiman entre 350 y 400 nuevos diagnósticos anuales.

El tabaquismo, principal causa

El cáncer de vejiga presenta una elevada tendencia a la recidiva: entre el 50% y el 70% de los pacientes pueden presentar nuevas lesiones a lo largo de su evolución, lo que obliga a realizar controles periódicos durante muchos años. Además, es un cáncer que en el 25% de las ocasiones es invasivo, es decir, que se extiende a los órganos próximos.

Este cáncer se presenta, principalmente, a partir de los 65 años y afecta en mayor proporción a los hombres que a mujeres, aunque la incidencia en estas últimas va en aumento. La principal causa es el tabaquismo.

Además de mejorar la comodidad de los pacientes, la incorporación de esta tecnología permitirá optimizar los recursos asistenciales. Al disminuir el número de cistoscopias de control, el hospital podrá destinar estos equipos al diagnóstico de nuevos casos de cáncer de vejiga y de otras patologías urológicas, lo que ya ha contribuido a reducir la lista de espera. La implantación del test ha requerido la adquisición de un termociclador de PCR para el Servicio de Anatomía Patológica y la formación específica del personal.

El procedimiento se desarrolla en dos fases: tras recibir la muestra de orina, se concentra el material celular mediante centrifugación y posteriormente se extrae el ADN para realizar una PCR que determina la presencia o no de células cancerígenas.

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El patólogo Guillermo Muñoz ha destacado que esta tecnología supone "un salto cualitativo en la medicina de precisión", al ofrecer un resultado objetivo, automatizado y de alta fiabilidad, mientras que la coordinadora de Técnicos del Servicio de Anatomía Patológica, Milagros Chico, ha subrayado el esfuerzo formativo necesario para implantar un procedimiento que requiere un manejo altamente especializado de las muestras. El centro se ha convertido así en uno de los diez hospitales públicos de España que dispone de esta tecnología.