Los hoteles de Zaragoza rozan el lleno para el eclipse: un 93% de ocupación para la noche del 12 de agosto

Zaragoza se prepara para recibir a miles de visitantes con motivo del eclipse solar total que tendrá lugar el próximo 12 de agosto. Los hoteles de la capital aragonesa ya prevén alcanzar ese día una ocupación cercana al 93%, mientras que en el conjunto de toda la provincia los datos se sitúan en el 86%, según los datos recopilados por Horeca Hoteles Zaragoza y provincia facilitados por sus establecimientos asociados.

El presidente de Horeca Hoteles Zaragoza y provincia, Antonio Presencio, ha destacado que el eclipse está atrayendo a visitantes diferentes a los habituales para esta época del año: "Hay un interés especial en este evento y, sobre todo, observamos que atrae un perfil de turista que no suele venir a Zaragoza en estas fechas". Por ello, el sector permanece "expectante a todo lo que va a suceder esos días del eclipse" y confía en que las reservas continúen creciendo hasta el 12 de agosto.

En detalle, la previsión de ocupación para las noches del 10, 11 y 12 de agosto alcanza una media del 84% en Zaragoza capital y alcanza un nivel del 93% el día del evento, según Presencio: "La noche del 10 tenemos el 69% de ocupación, la noche del 11 contamos con el 89% y finalmente la noche del 12 es la de máxima ocupación con el 93%".

En la provincia, la previsión media para las tres jornadas es del 76%, con un 70% el día 10, un 80% el día 11 y un 86% el 12. Con estas cifras todavía quedan plazas disponibles en algunos establecimientos para ver este fenómeno.

El perfil del visitante también marca diferencias respecto al comportamiento turístico habitual, confirma el presidente de la asociación Horeca. "Curiosamente, destaca la ocupación internacional cuando tradicionalmente viene siendo al revés, los datos muestran un 57% de viajero internacional y un 43% de viajero nacional", ha dicho Presencio.

En cuanto a los viajeros internacionales, el país que más ha reservado es Estados Unidos, seguido de Países Bajos, Francia, Reino Unido, Alemania y Japón, mientras que los visitantes nacionales acuden desde Madrid, País Vasco, Barcelona y Navarra.

El tirón generado por el eclipse también se deja notar en la previsión general para el mes de agosto. "Zaragoza parte actualmente de una ocupación estimada del 66% y el año pasado tuvimos un 61%, mientras que en la provincia teníamos un 64% y este año un poco menos, llegando al 60%", confirma Antonio Presencio.

Datos del mes de julio

Por su parte, el ya concluido mes de julio ha terminado con una ocupación del 68% en Zaragoza capital, superior a la previsión del principio del verano, fijada en el 59,73%, lo que representa una mejora de 8,19 puntos porcentuales sobre la estimación inicial. En julio de 2025 fue del 67%, por lo tanto, son datos "muy similares".

Esta cifra confirma el peso de las reservas de última hora y la capacidad de la ciudad para mantener actividad turística también en uno de los meses tradicionalmente más complejos por las altas temperaturas, ha apuntado Presencio. En la provincia, la ocupación ha sido del 57% en julio de 2026, prácticamente en línea con la previsión inicial del 57,80%.

La estancia media fue de 1,69 días en la capital y de 1,50 días en la provincia. Sobre los viajeros, los nacionales han supuesto el 81%, principalmente provenientes de Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana y Andalucía. Los internacionales han representado el 19%, llegados desde Francia, Italia, Reino Unido y Países Bajos.

Previsión en septiembre

Para septiembre se espera "un buen mes", ha adelantado Presencio. Por el momento, se prevé una ocupación del 65% en la capital aragonesa y del 55% en la provincia, sin embargo, "es cuando se reanuda la actividad y todavía es muy pronto, porque las reservas no se están haciendo de una forma tan anticipada" como, por ejemplo, para el evento del eclipse, y cada vez la tendencia se dirige hacia "el último momento".

Presencio ha señalado que en el mes de septiembre en Zaragoza hay programadas citas como el Festival Vive Latino, el Festival de música independiente de Zaragoza (Fiz) o eventos congresuales, lo que genera "optimismo" en el sector y confianza en que "la realidad supere las previsiones".