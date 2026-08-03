Jaraba apuesta por la cultura con el VIII Festival de Cine Castillo de Jaraba

Jaraba volverá a convertirse en un punto de encuentro para los amantes del cine con la celebración de la VIII edición del Festival de Cine 'Castillo de Jaraba', que tendrá lugar los días 7, 8 y 9 de agosto. Un certamen ya consolidado que apuesta por el talento audiovisual y la difusión del cortometraje en un entorno único.

Durante los días 7 y 8 de agosto, el público podrá disfrutar de la proyección de cortometrajes de distintas categorías, entre ellas Alto Jalón, Comedia, Terror-Fantástico, Animación, Videoclip y Sección General, ofreciendo una programación variada dirigida a todos los aficionados al séptimo arte.

El 9 de agosto, el festival pondrá el broche final con un emotivo homenaje al actor y director Ramón Barea, una de las figuras más destacadas del panorama cinematográfico español. La jornada incluirá la proyección de algunos de sus trabajos más representativos y concluirá con la entrega de premios de esta octava edición.

Con esta iniciativa, Jaraba reafirma su compromiso con la promoción de la cultura y el apoyo al cine como herramienta de difusión artística y de dinamización del medio rural.

Desde el Ayuntamiento de Jaraba se invita a vecinos, visitantes y amantes del cine a acercarse al municipio para disfrutar de este festival, que se ha convertido en una cita destacada del verano cultural y en una oportunidad para descubrir el patrimonio natural, histórico y termal de la localidad.

Desprendimiento producido en enero 2026 / Servicio Especial

La Delegación del Gobierno en Aragón, invitada a conocer la realidad que vive Jaraba

El Ayuntamiento de Jaraba invita a la Delegación del Gobierno en Aragón a visitar el municipio para conocer de primera mano la situación que atraviesa la localidad tras varios años marcados por una sucesión de acontecimientos que han afectado gravemente a su economía, sus infraestructuras y su entorno natural.

La pandemia del covid-19 fue el primer golpe para un municipio cuya actividad económica depende en gran medida del turismo termal. Posteriormente, la dana de octubre de 2024 ocasionó importantes daños, agravados meses después por el desprendimiento registrado el pasado 10 de enero en la ladera del cañón del río Mesa.

A estos episodios se suman las continuas inundaciones que viene sufriendo Jaraba. La última tuvo lugar el 20 de junio de 2026 y volvió a poner de manifiesto un problema que preocupa especialmente al Ayuntamiento: la acumulación de piedras, sedimentos y otros materiales arrastrados por las crecidas, que colmatan el cauce del río hasta alcanzar la altura de los puentes que dan acceso a los balnearios, incrementando el riesgo de nuevas inundaciones.

Las consecuencias de esta situación han sido especialmente duras para la economía local. En los últimos años han cesado su actividad una embotelladora, dos balnearios y varios pequeños comercios, con la consiguiente pérdida de empleo y de oportunidades para el municipio.

Pese a ello, Jaraba continúa trabajando para recuperar su dinamismo económico, laboral y medioambiental. El Ayuntamiento mantiene su compromiso con la recuperación de la localidad y destaca también el esfuerzo de varias empresas que han decidido seguir invirtiendo para mantener su actividad y generar nuevas oportunidades.

Con esta invitación, el Consistorio pretende que la Delegación del Gobierno pueda conocer sobre el terreno la realidad del municipio y las dificultades a las que se enfrentan sus vecinos, así como la necesidad de contar con el apoyo y la colaboración de las distintas administraciones para impulsar actuaciones que contribuyan a garantizar la seguridad, proteger el entorno natural y favorecer la recuperación económica de Jaraba.