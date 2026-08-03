La ministra Robles exige a Marruecos investigar "hasta el final" la entrada masiva en Ceuta y defiende a los servicios secretos españoles

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reclamado a Marruecos que investigue "hasta el final" la entrada masiva de migrantes en Ceuta y ha defendido la labor de los servicios de inteligencia españoles, tanto los de su departamento como los que dependen de Interior.

En declaraciones a los medios de comunicación tras visitar la base área de Zaragoza, Robles ha dejado claro que no la van a "pillar en ningún tipo de discusión" sobre el papel de los servicios de inteligencia en la crisis migratoria y ha ensalzado el trabajo del personal del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) y de los servicios de información de la Policía y la Guardia Civil, quienes colaboran también con otros servicios de aliados extranjeros.

Robles en una de las estancias de la base áerea de Zaragoza, este lunes. / DELEGACIÓN DE GOBIERNO

Dicho esto, la ministra ha proclamado que "todo el mundo tiene que tener muy claro que la integridad territorial y la soberanía española no se tocan, que a Ceuta y Melilla no se les toca", enfatizando que el Ejército va a estar siempre apoyando a la Guardia Civil en las labores que haya que realizar en las dos ciudades autónomas.

Asimismo, ha advertido que las mafias o quien "haya consentido o tolerado" esta entrada masiva de migrantes "tendrá que asumir responsabilidades" por esta crisis.

Por tanto, ha solicitado al Gobierno de Marruecos que investigue lo "ocurrido" y "llegue hasta el final para saber lo que pasó en esos movimientos" en la frontera con Ceuta y Melilla. "No podemos mirar para otro lado, ni España ni Marruecos, ante este drama humano", ha exclamado Robles.

Por tanto, ha solicitado al Gobierno de Marruecos que investigue lo "ocurrido" y "llegue hasta el final para saber lo que pasó en esos movimientos" en la frontera con Ceuta y Melilla. "No podemos mirar para otro lado, ni España ni Marruecos, ante este drama humano", ha exclamado Robles.

Es más, ha agregado que "no puede ser" que se utilice a menores "echándoles a la muerte sin más" y ha afirmado que la responsabilidad de las muertes que han tenido lugar en esta crisis es quien "organiza por medio de mafias y "engaña a personas" diciéndoles que van a entrar "irregular e ilegalmente". "Eso son los responsables", ha concluido.

Visita a la sede del BIEM IV

En lo que va de verano, son ya quince las operaciones de extinción de incendios en las que ha intervenido el Cuarto Batallón de la UME: doce en varias localidades de Aragón y Cataluña, y tres de apoyo en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Madrid. Como dato significativo, cabe destacar que han sido dos los días en los que la unidad no ha estado activada en un incendio.

La ministra Robres ha visitado este lunes el BIEM IV en la Base Aérea de Zaragoza, donde ha sido informada de estas intervenciones, así como de las previsiones para lo que queda de campaña. La ministra, que durante el briefing informativo se ha interesado por las peculiaridades de los incendios según las zonas y por la colaboración con las administraciones regionales, ha mantenido también un encuentro con los miembros de la unidad. “Tienen todo mi reconocimiento y mi agradecimiento, sobre todo, como española, como una ciudadana de España que sabe que tiene a sus Fuerzas Armadas, que tiene a la UME siempre para servir".

El BIEM IV está formado por 483 militares que se organizan en dos compañías de intervención, una compañía de ingenieros y una compañía de Plana Mayor y Servicios. La cualificación de su personal y los medios de sus dotaciones permiten despliegues rápidos y muy especializados.

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Este batallón está específicamente formado para intervenir en escenarios complejos de incendios forestales, inundaciones, grandes nevadas y rescates técnicos. La versatilidad de sus equipos permite así a las Fuerzas Armadas proyectar su ayuda de forma inmediata donde sean requeridas por las autoridades