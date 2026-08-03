Miralbueno se revaloriza con su expansión en Zaragoza: cuánto costarán los nuevos pisos que se construirán a partir de 2027

La expansión de Miralbueno está en marcha desde hace años, se ha convertido en uno de los barrios más codiciados por las constructoras por el interés que suscita en el mercado y a la vez se está revalorizando el precio de venta a medida que crece.

Así, es sencillo estimar a qué precio se comercializarán los más de 1.500 nuevos pisos que se pretenden construir junto a la carretera del aeropuerto, ya que a escasos metros de esos suelos ya hay otras promociones que están a la venta y que apuntan a un desembolso de casi 400.000 euros como mínimo, o esos 315.000 euros más IVA que plantean en sus portales de promoción.

Se trata de un precio de salida que, en el caso de las nuevas 1.514 viviendas que se harán en esta junta de compensación que quiere despegar en enero, no serán el mismo para la totalidad, ya que la mitad de esos inmuebles gozarán de algún tipo de limitación de precio al tener protección pública.

Sin embargo, esta referencia, que se puede comprobar, por ejemplo, en la promoción de pisos que Coanfi tiene a la venta, bajo el nombre de Residencial Magna, da buena cuenta de esa revalorización del entorno al calor de esa expansión. Se trata de un coste que ha aumentado con el paso de los años y que contrasta con la parte más antigua del distrito, que también se ha revalorizado pero vale menos que las de nueva creación.