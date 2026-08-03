Nolasco (Vox) anuncia la eliminación de la cita previa en Aragón sin consultarlo con los departamentos del PP

El vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, ha anunciado este lunes la eliminación de la cita previa en los servicios de su departamento y ha asegurado que "vamos a extenderlo a todos los departamentos del Gobierno de Aragón".

Sin embargo, fuentes oficiales del Ejecutivo aragonés que lidera el popular Jorge Azcón han descartado acto seguido que la medida impulsada por la extrema derecha pueda llegar a implantarse en áreas masivas. Así, ya está descartado que se elimine el servicio de citas previas de Sanidad a través de la aplicación Salud Informa, o en atenciones masivas a la ciudadanía, como la declaración de la renta.

El anuncio de este lunes del líder de Vox en la comunidad se ha producido de manera coordinada con otros vicepresidentes del partido de extrema derecha en España y ha sido refrendado por el líder del partido, Santiago Abascal.

Sin embargo, se ha anunciado en Aragón sin negociarlo con los departamentos que lidera el PP en el Ejecutivo autonómico. Por eso, la frase que ha pronunciado el vicepresidente, sin gran concreción y que abría la puerta a la eliminación general del servicio de cita previa en cualquier servicio gestionado por el Gobierno autonómico, quedaba prácticamente sin efecto en cuestión de minutos. Al menos, deberá concretarse con el tiempo, una vez se produzcan conversaciones entre el propio vicepresidente y el resto de consejeros, a los que el anuncio ha pillado por sorpresa.

Según fuentes oficiales del Gobierno de Aragón, la eliminación de la cita previa "no está negociada en el seno del Gobierno con los diferentes departamentos" y aunque abren la puerta a estudiar la eliminación de la solicitud de cita previa en "servicios minoritarios", lo descartan de plano en "servicios masivos", como los anteriormente mencionados de Sanidad o la declaración de la renta.

Nolasco y Azcón, en un pleno de las Cortes de Aragón. / Pablo Ibáñez

Los servicios sin cita previa, sin concretar

De momento, desde el mismo Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia no concretan qué servicios se quedan sin cita previa y aseguran que todos los detalles se concretarán "progresivamente". Fuentes oficiales del área que dirige Nolasco señalan que la medida se refiere a que "el ciudadano pueda realizar sus consultas y trámites que dependen de Bienestar Social sin necesidad de cita previa". Por ejemplo, indican, "los servicios que se encuentran en la planta calle del departamento". Y añaden que "en Dependencia o Discapacidad, el trato del aragonés con la administración será más fluido sin necesidad de pedir cita previa para las solicitudes", sin aportar más concreción.

Cabe recordar que la eliminación de la cita previa no aparece en el pacto firmado entre Vox y el PP para dar inicio a esta legislatura y hacer presidente de nuevo al popular Jorge Azcón. Según indican desde Vox, circunscriben esta eliminación al "Plan Aragón Agiliza".

Según el texto del acuerdo de gobierno, dicho plan tiene el objetivo de "aligerar la organización de la administración y su funcionamiento mediante 250 medidas específicas", que no concretaba.También añade el texto del acuerdo que este plan contempla "la introducción progresiva de técnicas de inteligencia artificial aplicadas a la gestión administrativa, para dotarla de mayor eficiencia y agilidad". No había, por lo tanto, ninguna mención explícita a la eliminación de la cita previa en los servicios que presta el Gobierno de Aragón.

Alejandro Nolasco, vicepresidente del Gobierno de Aragón, en su escaño de las Cortes. / Pablo Ibáñez

Nuevo "buzón de desregulación"

El vicepresidente del Gobierno de Aragón ha anunciado, a la vez, la creación de un "buzón de desregulación", con el que su departamento pretende recoger las peticiones de los ciudadanos de aquellos ámbitos en los que tienen más "trabas burocráticas".

Se creará una página web "donde cualquier persona va a poder contarnos cuáles son las trabas que tienen para acceder a cualquier tipo de gestión", ha dicho Nolasco. "Ellos son los que mejor conocen cuáles son las trabas que tienen", ha dicho el vicepresidente desde Cadrete, donde ha denunciado las trabas que algunos vecinos están teniendo para cobrar las ayudas para paliar los desperfectos de las lluvias torrenciales del verano pasado de la mano del director general de Desregulación, Raúl López.

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"Hay vecinos que intentan arreglar sus casas y les está costando muchísimo llegar a acceder a las ayudas por la cantidad de burocracia extra y eso hay que acabar con eso", ha defendido Nolasco.