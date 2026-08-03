Nolasco (Vox) compara los centros de menores con cárceles: "¿Se imaginan darles 20 euros a los reclusos?"

El vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha trazado este lunes un paralelismo entre los centros de menores migrantes y las cárceles. Lo ha hecho al tratar de explicar la eliminación de la asignación semanal que reciben los menores propuesta por su departamento y defendiendo que esta se retira para tratar de evitar comportamientos violentos.

Así, Alejandro Nolasco se ha preguntado "por qué tenemos que pagar a personas que no se comportan, no conviven y no están haciendo nada". Y ha manifestado que la decisión de eliminar estas "pagas" afecta a los centros donde "hay más conflicto", que "da la casualidad" que son en aquellos en los que hay menores migrantes no acompañados. También ha anunciado este lunes que la medida, que inicialmente iba a afectar a tres centros, podrá ampliarse a algunos más.

"Lo cierto es que hay un problema enorme de inseguridad en estos centros y que haya dinero en efectivo circulando es tremendo", ha expresado Nolasco, que ha añadido que se han producido episodios de "palizas, robos y extorsiones" y en estas "agresiones" se usa "esta paga como moneda de cambio".

El vicepresidente Nolasco, en su visita este lunes a Cadrete. / Gobierno de Aragón

Además, ha comparado la situación en la que se diese 20 euros a los reclusos de un centro penitenciario. "¿Se imagina darle a los reclusos en un centro penitenciario -ya sé que hago un paralelismo que no es el mismo, aunque a veces sí que hay conductas carcelarias en estos centros-, imagínese qué pasaría si les diésemos 20 euros?", se ha preguntado Nolasco, para después agregar que "les aseguro que habría robos y violencia por culpa de ese dinero", ha dicho, a pesar de que la población reclusa ya tiene acceso a dinero dentro de las prisiones.

"Creo que es fácil de entender. Quienes buscan una explicación racista, es que no es cierto", ha insistido el vicepresidente, que ha vinculado la eliminación de la retribución semanal estrictamente a esos casos de mal comportamiento y a los centros "más conflictivos".

Y ha vuelto a defender uno de los mantras de Vox, como que los menores "los que sean menores, que no todos lo son, ni muchísimo menos, tienen que estar con sus padres en sus países de origen". Y ha añadido que "muchas veces sí que tienen referentes familiares que viven en España, y esto es otra cosa que tampoco se tiene en cuenta".

Envío de documentación a la Fiscalía

La Fiscalía General del Estado anunció la pasada semana que estudia denunciar por delito de odio a la consejería de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón por la retirada de la retribución semanal a menores migrantes no acompañados que se encuentran en centros de acogida de la comunidad. En este sentido, el vicepresidente ha anunciado que han trasladado la documentación requerida a la Fiscalía y ha incidido en que no es una medida "racista", aunque ha reiterado que "da la casualidad" de que los centros más conflictivos son aquelos con menores migrantes no acompañados. "¿Quiere decir que se retira por el hecho de ser menores no acompañados? No, se retira porque en unos centros de una conflictividad tan tremenda no puede haber dinero circulando y no tiene por qué haber propinas ni pagas a personas que no se comportan", ha subrayado.

El vicepresidente aragonés también ha defendido que existen "informes jurídicos favorables del Departamento" y ha cargado contra la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego: "Está más ocupada en estas cosas que en vigilar la corrupción de su Gobierno mafioso".

Y ha acabado ironizando con que "da la casualidad de que no tenemos menores no acompañados suecos, porque sería una sustracción internacional de menores, en cambio, por ejemplo, de otros terceros países sí que podemos tener aquí a menores cuando no deberían estar aquí".