Departamento de Desregulación
Los primeros trámites que dejarán de tener cita previa en Aragón: se aplicará en cuestión de "semanas"
La consejería del vicepresidente Alejandro Nolasco aplicará "en las próximas semanas" la eliminación de la cita previa para tres trámites concretos vinculados a la consejería de Bienestar Social
La consejería del vicepresidente Alejandro Nolasco aplicará "en las próximas semanas" la eliminación de la cita previa para tres trámites concretos vinculados a la consejería de Bienestar Social. Después del revuelo causado por un anuncio en el que avanzaba que la medida comenzaría por su departamento pero que seguiría también por los demás, finalmente la consejería de Desregulación y Bienestar Social y Familia será la que, por ahora, aglutine la eliminación de la cita previa en Aragón.
En concreto, según fuentes de la consejería que dirige Nolasco, "en las próximas semanas" se empezará a aplicar para tres casos concretos, aunque no se descarta que finalmente haya más procedimientos en los que se elimine esta solicitud de cita previa.
Según indican, el adiós a la cita previa comenzará por los títulos de familia numerosa, los títulos de familia monoparental y el registro de parejas estables no casadas.
Tal y como explican desde el Departamento de Desregulación y Bienestar Social, para el caso de los títulos de familia numerosa, la previsión es eliminar la cita previa tanto para la solicitud inicial como para las renovaciones, modificaciones o duplicados del carné.
En el caso de los títulos de familia monoparental, se eliminará la cita previa tanto para la expedición como para la renovación o las actualizaciones del título. Y, por último, en el caso del registro de parejas estables no casadas, se prescindirá de la cita previa tanto para la inscripción formal, como para las modificaciones o cancelaciones en el registro de Aragón.
La medida anunciada este lunes por el vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco, seguirá "concretándose" con el paso de las semanas. De hecho, fuentes del departamento aseguraron también que la intención es que esta llegue tanto a los trámites vinculados con la depedencia como con la discapacidad. Sin embargo, en estos dos ámbitos no se ha definido por ahora hasta dónde llegará la eliminación de las citas previas, en un sector como el de los Servicios Sociales en el que la inmensa mayoría de los trámites requieren de la solicitud de una cita con antelación para acceder tanto a las calificaciones y certificaciones como a las prestaciones y servicios sociales.
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