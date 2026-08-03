Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cita previa VoxEl tiempo AragónCarlos CalaviaIncendios forestalesCafés El TostaderoUniversidad de Zaragoza
instagramlinkedin

El vehículo eléctrico más vendido en España se fabricará desde este año en Zaragoza

El B10 la ha arrebatado en julio la primera posición a otros turismos como el Kia EV3 o el BYD Atto 2

El B10 de Leapmotor, en una imagen reciente.

El B10 de Leapmotor, en una imagen reciente. / LEAPMOTOR

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Paula Marco

Zaragoza

La marca china Leapmotor, del grupo Stellantis, ha dado la sorpresa en julio y ha situado el B10 como el modelo 100% eléctrico más vendido en España, con 506 matriculaciones mensuales, según los datos publicados este lunes por las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam).

Este SUV, que será fabricado desde este año en la planta de Stellantis de Figueruelas (Zaragoza), no acostumbra a situarse en el top 10 de modelos 100% eléctricos más vendidos en el mercado automovilístico español. Sin embargo, este pasado julio ha arrebatado la primera posición a otros turismos como el Kia EV3 o el BYD Atto 2, que se han situado en segunda y tercera posición. En concreto, el Kia EV3 ha sumado 454 matriculaciones en julio, lo que le permite alcanzar una cuota del 4,23% en el mercado de coches 100% eléctricos. De su lado, el BYD Atto 2 ha registrado 434 comercializaciones, un 30,33% más que en el mismo mes del año anterior.

En cuarta y quinta posición se situaron otros dos modelos de origen asiáticos, como son el BYD Dolphin Surf (con 386 anotaciones, un 27,31% menos) y el Changan Deepal S05, que ha gozado de gran popularidad desde su entrada al mercado, y suma ahora 340 matriculaciones en julio.

El top 10 de julio lo completan cuatro marcas europeas y una asiática. Se trata del Citroën C3 (con 316 registros), el Renault R5 (267), el BYD Atto 3 (con 259 unidades), el Mini Mini (255 anotaciones) y el Mercedes Clase CLA (252 comercializaciones).

Tesla, liderazgo nacional

Mientras, en el acumulado del año el Tesla Model 3 comienza a posicionarse como la marca más vendida de 2026, destacando en la tabla de modelos 100% eléctricos más populares con 5.770 tras los primeros siete meses del año.

Con más de 3.000 anotaciones, el Tesla Model Y y el BYD Dolphin Surf se colocan en segunda y tercera posición del cómputo del año hasta julio, con incrementos interanuales del 10,69% y del 234%, respectivamente.

El top 5 lo completan el Kia EV3, el superventas de la marca coreana en el segmento de vehículos 100% eléctricos, con 2.837 matriculaciones en siete meses, y el Toyota C-HR+, que ha logrado un notable dato de 2.630 registros en menos de 12 meses desde el arranque de sus ventas en España.

Noticias relacionadas

Finalmente, entre los diez modelos 100% eléctricos más comercializados en el país se encuentran el BYD Atto 2, el Renault R5, el Mini Mini, el Changan Deepal S05 y el Skoda Elroq, que supera las 1.500 matriculaciones.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una macrooperación que despega en Zaragoza: el Banco Santander empezará a construir sus primeros pisos y unifamiliares en Santa Isabel antes de final de año
  2. El barrio de Zaragoza que doblará su población en los próximos años: desbloqueo definitivo al proyecto para construir más de 1.200 viviendas por 23,7 millones
  3. Zaragoza recupera un popular vuelo internacional que eliminó Ryanair para el último puente de 2026
  4. Ni Cambrils ni Salou: este es el municipio de Tarragona que conquista a los aragoneses con sus más de 30 playas y calas
  5. Los vecinos de Delicias, sobre la línea 2 del tranvía: 'Queremos que pase por el centro y recorra la avenida Madrid
  6. Adiós a una de las tiendas de Calzados Silvio en Zaragoza: liquidación total de sus productos en su último día de apertura
  7. Así funcionará el nuevo bus a demanda de Zaragoza que conectará con los hospitales
  8. Las ventajas de vivir en una casa cueva en Zaragoza: 'Llegamos a tener hasta diez grados menos

El vehículo eléctrico más vendido en España se fabricará desde este año en Zaragoza

El vehículo eléctrico más vendido en España se fabricará desde este año en Zaragoza

Ya es oficial: estas son las empresas que construirán y gestionarán pisos de "alquiler asequible" en Parque Goya

Ya es oficial: estas son las empresas que construirán y gestionarán pisos de "alquiler asequible" en Parque Goya

El calor superpone la campaña de recogida de la fruta con la vendimia y la almendra: "La mano de obra no sobra"

El calor superpone la campaña de recogida de la fruta con la vendimia y la almendra: "La mano de obra no sobra"

Susto en Binéfar: desalojadas diez personas por el riesgo de derrumbe del tejado de un edificio

Susto en Binéfar: desalojadas diez personas por el riesgo de derrumbe del tejado de un edificio

La oficina antiokupación de Zaragoza recibe 36 consultas en seis meses

La oficina antiokupación de Zaragoza recibe 36 consultas en seis meses

La ministra Robles advierte desde Zaragoza que "Ceuta y Melilla no se tocan" y exige a Marruecos que investigue "hasta el final"

La ministra Robles advierte desde Zaragoza que "Ceuta y Melilla no se tocan" y exige a Marruecos que investigue "hasta el final"

El Festival Vino Somontano reúne a 40.000 personas y afianza su éxito de público joven

El Festival Vino Somontano reúne a 40.000 personas y afianza su éxito de público joven

El Gobierno abonará 54,4 millones de ayuda para fertilizantes a 17.400 agricultores aragoneses: fechas, plazos y cuantías

El Gobierno abonará 54,4 millones de ayuda para fertilizantes a 17.400 agricultores aragoneses: fechas, plazos y cuantías
Tracking Pixel Contents