Los vicepresidentes autonómicos de Vox se coordinan para aplicar medidas de desregulación y la prioridad nacional

Los vicepresidentes autonómicos de Vox se han coordinado para desplegar conjuntamente medidas de su plan de desregulación, como es la aplicación de ventanilla única para peticiones, el principio de prioridad nacional o el fin de la cita previa.

Según ha informado la formación que lidera Santiago Abascal en un comunicado, los vicepresidentes Manuel Gavira (Andalucía), Alejandro Nolasco (Aragón), Carlos Pollán (Castilla y León) y Óscar Fernández (Extremadura) han acordado establecer una "hoja de ruta común" de dicho plan en sus respectivos territorios tras una reunión con el diputado nacional, José María Figaredo, y la secretaria general adjunta, Montse Lluís.

Los dirigentes regionales de Vox mantendrán interlocución "directa y permanente" con la dirección nacional del partido para garantizar que "la desregulación avance en la misma dirección en toda España".

El objetivo es reforzar el principio de prioridad nacional en las políticas autonómicas y en la percepción de ayudas y también eliminar una serie de "trabas burocráticas". Por ejemplo, en esa estrategia consensuada figura la eliminación de la cita previa en todas las consejerías de Vox, establecer una ventanilla única de solicitudes, el silencio administrativo positivo y el uso del dato único para la Administración.

Buzón de desregulación

Además, se habilita un 'Buzón de Desregulación' para ofrecer al ciudadano y empresas un "canal permanente y abierto" con vistas a recoger sus sugerentes de cara a eliminar procesos burocráticos.

"Vox no plantea la desregulación como un simple anuncio, sino como un compromiso que podrán verificar y notar en su día a día los españoles", ha zanjado el partido.