Zaragoza dice adiós a los 40 grados a la espera de un descenso brusco de las temperaturas por el regreso del cierzo

El calor tampoco va a dar tregua en la primera semana de agosto en Zaragoza según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), aunque los termómetros, si nada cambia, no alcanzarán en ningún caso los 40 grados. Si los pronóstico se cumplen, los zaragozanos podrían vivir una tregua veraniega a finales de semana con el regreso del cierzo, que provocaría un descenso térmico importante de máximas y mínimas a partir del próximo jueves.

La cuarta ola de calor del verano, quinta si se considera el episodio de finales de mayo, ha vuelto a dejar en Zaragoza jornadas muy calurosas superando incluso la barrera de los 40 grados el pasado miércoles y jueves. Las mínimas también se dispararon con más de 24 grados nocturnos impidiendo otra vez más conciliar el sueño con facilidad. Un episodio que obligó a la Aemet a activar la alerta naranja por altas temperaturas y al Ayuntamiento de Zaragoza a activar su plan especial con entradas a mitad de precio en las piscinas municipales.

Llenazo en las piscinas de Zaragoza / Miguel Angel Gracia / EPA

El pronóstico de la Aemet para Zaragoza contempla dos fases muy diferenciadas. El calor seguirá siendo protagonista al menos hasta el martes y ya se ha activado la alerta amarilla por altas temperaturas que rondarán entre los 36 y 38 grados. La situación solo mejorará a partir del miércoles con la entrada de rachas de viento del noroeste que provocará un descenso paulatino de los termómetros durante el día y la noche.

Todo indica que la capital aragonesa podría dejar atrás las noches tropicales a partir del miércoles con los termómetros por debajo de los 20 grados añadiendo rachas de viento fresco que ayudarán a dormir en un verano donde ya te has acostumbrado a estar a más de 30 grados cuando te acuestas. Las temperaturas iniciarían un descenso brusco hasta el próximo sábado cuando las máximas estarían incluso por debajo de los 27 grados.

Un termómetro marca 43 grados en la calle Alfonso de Zaragoza durante la segunda ola de calor del verano. / Laura Trives

Agosto tampoco traerá consigo precipitaciones a Zaragoza después de un mes de julio en el que el registro se ha quedado a 0 tras un par de tormentas secas que provocaron caídas de ramas y algunos daños en mobiliario urbano.

¿Lluvia por San Lorenzo?

La situación será bastante similar en Huesca, que se prepara para las Fiestas de San Lorenzo, y en Teruel. La capital oscense también espera una tregua térmica a finales de semana, aunque podría venia acompañada de lluvias. Los termómetros irán descendiendo progresivamente hasta una máxima de 26 grados para el esperado chupinazo del próximo sábado.

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Chupinazo de las Fiestas de San Lorezno de Huesca, el año pasado. / Pablo Ibáñez

Al norte de la provincia de Huesca, las lluvias sí que serán protagonistas durante toda la semana. Las tormentas harán mella en el Pirineo durante casi todas las tardes según el pronóstico de la Aemet. Además, las precipitaciones harán descender los termómetros de forma considerable a final de semana dejando máximas que no pasarán de los 20 grados y mínimas que no alcanzarán ni los 10.