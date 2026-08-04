Aragón registra más de 9.800 extranjeros cotizantes gracias al proceso de regularización

Un total de 9.824 extranjeros en Aragón son ya nuevos cotizantes a la Seguridad Social gracias al proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno central, prácticamente uno de cada tres solicitantes.

Así lo ha indicado el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, en unas declaraciones en las que ha destacado que estas personas están ya fuera de la economía sumergida y su número crecerá al estar el proceso aún en marcha.

Beltrán ha subrayado el impacto positivo de las políticas del Gobierno en el mercado laboral en todo el país y también en Aragón, con un crecimiento constante con el que se ha vuelto a registrar un máximo histórico de afiliación, que supera por primera vez los 22,5 millones de personas.

Además, ha apuntado que Aragón registra 81.500 afiliados más que en 2018 y los trabajadores extranjeros "son fundamentales en estas buenas cifras".

En ese sentido, ha hecho hincapié en que el gobierno de España ha escuchado a los distintos sectores económicos y sociales que reclamaban más mano de obra y "ahí -ha enfatizado- está el resultado de nuestras políticas".